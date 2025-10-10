Melyssa Pinto se suma a la fiebre del mono de licra con el modelo más buscado: es de Shein y cuesta 12 euros

La comodidad vuelve a imponerse como la gran tendencia del entretiempo, y Melyssa Pinto (34 años) lo sabe bien.

La influencer ha revolucionado sus redes sociales con un look deportivo y sexy a partes iguales: un mono de licra ajustado, sin mangas y con cremallera frontal que se ha convertido en una de las prendas más virales de la temporada.

Se trata del Slayoga Mono Casual, una pieza minimalista y funcional que está conquistando los armarios por su versatilidad y precio imbatible: solo 12,49 euros.

Melyssa Pinto, en sus redes sociales. Instagram

Un mono versátil y funcional

El diseño, que realza la silueta gracias a su tejido elástico y corte ceñido, combina el espíritu athleisure con un toque de sofisticación urbana, perfecto tanto para una sesión de entrenamiento como para un atuendo de calle con actitud.

A la venta en el portal Shein, está disponible en una amplia gama de colores -blanco, negro, rojo, morado, azul y azul marino- y en diversas tallas: desde la 38 hasta la 44.

Este mono permite jugar con distintos estilos: con deportivas y chaqueta oversize para un outfit relajado, o incluso sandalias de tacón y blazer para una versión más urbana y femenina.

El detalle de la cremallera frontal aporta un punto funcional y sexy, mientras que su acabado sin mangas lo convierte en una opción ideal para entretiempo o para combinar bajo prendas más estructuradas.

Slayoga Mono casual, ajustado, sin mangas y con cremallera frontal para mujer, de Shein. SHEIN

Estilo urbano

Melyssa Pinto, siempre atenta a las microtendencias que dominan Instagram, demuestra una vez más su habilidad para reinterpretar las piezas más asequibles con un toque personal y aspiracional.

Este tipo de prendas, además, refuerza una idea que se impone con fuerza entre las nuevas generaciones: la moda cómoda no está reñida con la elegancia. El auge de los monos, leggings y conjuntos de licra demuestra que la mujer contemporánea busca practicidad sin renunciar al estilo.

Influencers como Melyssa Pinto marcan el camino hacia una estética donde la funcionalidad se convierte en sinónimo de confianza. Su mono casual encarna precisamente ese equilibrio: una prenda accesible, adaptable y moderna que refleja cómo vestir bien hoy consiste, sobre todo, en sentirse bien.

Con este outfit confirma que el bodycon athleisure, esa fusión entre comodidad deportiva y estilo urbano, sigue marcando el pulso de la moda actual.

El resultado: un básico con sello viral que une comodidad, sensualidad y tendencia, y que promete agotarse en cuestión de días en la conocida plataforma de venta online.