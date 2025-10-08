Los pantalones de cuadros de Rocío Osorno se convierten en la revolución de Zara para esta temporada

Rocío Osorno (37 años) lo ha vuelto a hacer. La influencer ha recuperado un estampado de los años 80-90s que ahora vuelve a ser tendencia y que promete ser la nueva moda esta temporada. No importa cómo lo lleves mientras lo hagas con estilo y eso lo convierte en uno de los looks más deseados por las influencers.

La sevillana ha compartido unos días en la Semana de la Moda de París y no ha querido dejar de lado a sus seguidores, por ello, les ha mostrado unas fotografías con un look que se ha convertido en el protagonista de esta experiencia. Según ha comentado la influencer su madre tenía unos pantalones iguales en el año 1986 y ahora, ella ha querido recuperar la tendencia y llevarla a lo más alto.

Con el marrón chocolate como principal color del estilismo, Rocío Osorno ha conseguido llamar la atención solo y exclusivamente por portar uno de los pantalones más llamativos de su perfil. Se trata de unos pantalones de cuadros en marrón y blanco de Zara que ya son una revolución y se podrá llevar con botas altas o deportivas.

Rocío Osorno con un pantalón de cuadros de Zara. Instagram

Se trata de un diseño de la Zara Woman Collection de maxi cuadros vichy. El diseño está confeccionado en hilatura con mezcla de viscosa, de tiro medio y cintura elástica que se adapta a la perfección a cualquier tipo de figura. Además, cuenta con bolsillos laterales, construidos de forma oculta en la costura, lo que los hace mucho más favorecedores. También dispone de pernera ancha, aportando movimiento al look y mayor comodidad a la prenda.

Esta pieza de Zara tiene un precio de 49,95 euros, convirtiéndola en una opción económica y accesible para todo tipo de bolsillos. Se trata de un diseño que podrás combinar con un jersey de punto fino, tal y como propone la firma de Inditex, o con un top más ceñido, dejando atrás las prendas anchas.

Pantalón Cuadro Vicky ZW Collection. Zara

En esta ocasión, Rocío ha decidido combinarlo con una camiseta fina de malla semitransparente en color marrón chocolate, ceñida a la figura y dejando entrever su cuerpo. Además, ha completado el estilismo con un trench negro de polipiel y un maxi cinturón que destacaba por encima del diseño principal.

Lo que Osorno no deja atrás son los zapatos de tacón, y en este caso, unos muy altos en el mismo color que el resto del look -un tono que ha sido tendencia durante 2025-, elevando el estilismo por completo. Una vez más, la sevillana se consolida como una de las influencers mejor vestidas en sus posados por las calles de París.