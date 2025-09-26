Virginia Troconis se convierte en la invitada mejor vestida gracias a este diseño de Sandro Paris

En un mundo donde el estilo se mide por la capacidad de transmitir autenticidad sin estridencias, Virginia Troconis (45 años) vuelve a demostrar que la elegancia no necesita artificios.

La empresaria ha compartido en su perfil de Instagram un nuevo estilismo que ha captado la atención de sus seguidores y de los amantes de la moda: un vestido de raso sin mangas de la firma francesa Sandro Paris, que encarna a la perfección el chic relajado que define su forma de vestir.

El diseño, valorado en 265 euros, es una pieza que combina sencillez y sofisticación. Con cuello redondo y una delicada abertura de lágrima, el vestido juega con los detalles sin perder su esencia minimalista.

El efecto fruncido en la parte delantera aporta textura y movimiento, mientras que la falda acampanada equilibra la silueta con un aire femenino y fluido.

El tejido satinado, en un tono neutro y luminoso, potencia la frescura del conjunto y lo convierte en una opción versátil tanto para el día como para la noche.

Virginia lo ha lucido en un entorno cotidiano, lejos de los focos y los photocalls, reafirmando su apuesta por una moda que se vive, no solo se exhibe.

En su publicación, acompañada por el mensaje "Cerrando, agradeciendo y a descansar", la venezolana transmite una sensación de calma y plenitud que se refleja también en su elección estilística.

El vestido de Sandro Paris que luce Troconis.

Este vestido no es solo una prenda más en su armario: es una declaración de principios. Troconis ha demostrado en múltiples ocasiones que su estilo se basa en la coherencia, en la fidelidad a marcas que respetan su esencia y en la capacidad de adaptar las tendencias a su vida real.

Sandro Paris, con su estética contemporánea y refinada, se ha convertido en uno de sus aliados habituales, y este último look confirma que la relación entre ambas va más allá de lo comercial: es una conexión estética y emocional.

Con este nuevo acierto, Virginia Troconis se consolida como una de las mujeres mejor vestidas del panorama español. Su estilo, siempre impecable pero nunca impostado, es un ejemplo de cómo la moda puede ser una extensión natural de la personalidad.

La historia de Sandro Paris comienza en 1984, en el barrio del Sentier, cuna de la confección parisina. Fue allí donde Évelyne Chétrite, junto a su marido Didier, fundó una marca que cambiaría el panorama del prêt-à-porter francés.

Desde sus inicios, Sandro se ha caracterizado por una estética chic y desenfadada, inspirada en las calles de París, el arte, la música y el diseño.

Las colecciones femeninas, diseñadas por la propia Évelyne, reflejan una silueta elegante pero urbana, con prendas que juegan con los contrastes y los detalles cuidados.

En 2008, su hijo Ilan Chétrite se incorporó al proyecto y lanzó Sandro Homme, la línea masculina de la firma, que rápidamente se convirtió en un pilar de la marca gracias a su estilo "masculino pero para nada macho", como lo describió W Magazine