Sara Carbonero tiene el vestido de Isabel Marant ideal para combinar con unas botas cowboy

Sara Carbonero (41 años) ha vuelto a demostrar por qué es una de las referentes indiscutibles del estilo boho chic en España. En su último post, la periodista ha compartido un look que condensa a la perfección su esencia: natural, libre y con un toque sofisticado.

El protagonista absoluto es el vestido Zayana de la firma francesa Isabel Marant, una pieza que parece hecha a medida para ella. La creación de Isabel Marant, disponible en tiendas como Net-a-Porter por 1.590 euros, es una auténtica maravilla para los que aún sueñan con el verano.

El diseño en tono nude está bordado con abalorios en tonos rosas, naranjas y marrones, creando un mosaico cromático cálido y otoñal.

Lo que más llama la atención es su escote pronunciado, que aporta sensualidad sin perder elegancia, y los flecos que decoran tanto el bajo como las mangas, añadiendo movimiento y carácter.

Este tipo de piezas son el sello de Marant, una firma que ha conquistado a mujeres que buscan un estilo relajado pero con personalidad. Y Sara, como amante declarada de esta estética, lo lleva con una naturalidad que lo convierte en tendencia.

Para completar el look, Carbonero ha apostado por unas botas altas en marrón chocolate, con puntera cuadrada y caña arrugada. Este modelo, que ya se perfila como uno de los favoritos de la temporada, aporta un aire retro y funcional al conjunto.

El color chocolate, además, se ha convertido en el nuevo negro del otoño. Junto a las imágenes del look, Sara ha compartido una reflexión que acompaña su estilo con filosofía:

"Me gusta también del otoño su aparente rutina. Lo de aparente lo digo porque está en nuestra mano hacer que cada día cuente y sea distinto. Y, por supuesto, que vuelven las botas".

Sobre Isabel Marant

Fundada en 1994 por la diseñadora francesa Isabel Marant, la firma homónima se ha convertido en sinónimo de elegancia relajada, espíritu bohemio y actitud effortless.

Aunque sus primeros pasos en la moda comenzaron en 1990 bajo el nombre Twen, fue con el lanzamiento oficial de Isabel Marant que la marca empezó a redefinir el estilo femenino en París.

La primera boutique abrió en la rue de Charonne en 1998, y desde entonces la firma ha expandido su presencia global con tiendas en ciudades como Nueva York, Tokio, Madrid y Londres. En 2000, Marant lanzó la línea Étoile, más accesible y casual, pensada para mujeres urbanas que buscan comodidad sin renunciar al estilo.

Entre sus piezas más icónicas destacan los botines con cuña interior, los vestidos boho, los jerséis artesanales y las chaquetas oversize. En 2013, su colaboración con H&M fue un éxito rotundo: la colección se agotó en minutos y colapsó la web de la marca sueca