Candela Peña da la bienvenida al otoño con este ideal conjunto de seda de firma mediterránea

Candela Peña (52 años) se define en su perfil de Instagram como actriz y entretenedora. Nadie puede poner en duda que ambos sustantivos describen a la intérprete de Todo sobre mi madre. Así lo ampara su extensa carrera profesional además de los numerosos reconocimientos con los que cuenta.

Ahora, la afamada actriz puede presumir de destacar también en el mundo de la moda. Aunque centrado especialmente en su faceta como intérprete, lo cierto es el feed de Instagram de Peña recoge a veces algunos de los estilismos por los que se decanta.

De la mano de All that she loves, Candela ha dado la bienvenida al otoño con un total look en seda verde que resume a la perfección la elegancia relajada de la firma mediterránea. El conjunto, formado por unos pantalones de talle alto y caída amplia combinados con una camisa en volumen recto a tono, juega con la fluidez de la seda natural para un estilo monocromático.

Ambas piezas se encuentran actualmente disponibles en la web de la marca. La camisa destaca sobremanera por su tejido de seda elástica con volumen recto. Además, presenta una pieza canesú en la parte superior de la camisa y en la espalda con pliegue central. En cuanto a su precio, es posible hacerse con ella por 215 euros, aunque todas sus tallas se encuentran ya agotadas.

El pantalón, por su parte, sigue teniendo existencias aún en la página online de All that she loves. En su caso, se encuentran disponibles en la web por un precio de 140 euros. Así, el conjunto en su totalidad está situado en los 355 euros, pudiendo comprar ambas piezas de ropa por separado.

No es la primera vez que la actriz apuesta por la firma: en su presentación oficial en La Revuelta, ya confió en All that she loves con otro look en seda tie-dye gris, confirmando así que la marca nacida en el Mediterráneo se ha convertido en su elección predilecta para acompañar sus apariciones más especiales.

Sobre All that she loves

All that she loves es la firma nacida en el Mediterráneo de la mano de la diseñadora Clara Esteve, que ha convertido la filosofía slow fashion en su sello distintivo. Sus colecciones, confeccionadas en talleres de la costa de Barcelona, apuestan por materiales nobles como la seda y por técnicas manuales de tintura que hacen de cada pieza un diseño único.