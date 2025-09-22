Violeta Mangriñán pone de moda la camisa con corbata que no te quitarás este invierno

La influencer Violeta Mangriñán (32 años) ha conseguido hacer algo que pocas personas logran a lo largo de su paso por redes sociales: que se le reconozca mucho más allá de su trabajo en las plataformas, también por la inspiración que ofrece a cada una de sus seguidoras. En esta ocasión, se ha convertido en la más comentada por hacer del estilo urbano algo chic y con clase.

Es conocido que la influencer cuenta todo sobre su vida en los perfiles de redes sociales; sin embargo, esta vez no se ha convertido en noticia por una nueva apertura de su empresa Maison Matcha, sino que ha logrado hacerse viral por uno de sus looks.

La valenciana no ha pasado desapercibida con uno de sus últimos estilismos, ya que incluye un recurso de moda que lo ha convertido en el protagonista de todos los titulares: Violeta Mangriñán incorpora la corbata en su último look, y todas las expertas en moda ya están fichándola para esta temporada.

Violeta Mangriñán con camisa de rayas y corbata de Zara. Instagram

Todo parecía normal en la vida de la influencer hasta que compartió una imagen en sus redes sociales que creó bastante revuelo. Esto no ha sido por su postura corporal ni por el traje que lucía, sino por el accesorio que la acompañaba. Violeta ha elegido un diseño de traje de lino en color marrón vaporoso y con mucho movimiento para uno de sus días de miles de planes.

Pero, ante la atenta mirada de miles de seguidores, el marrón chocolate, tendencia esta temporada, se ha fusionado con el color crema de una camisa de raya diplomática con la que la ha combinado. Esta camisa, firmada por Zara, es una de las más especiales de su nueva colección, y seguro que las expertas están esperando para lucirla cuanto antes este otoño.

Camisa oversize de rayas y corbata. Zara

Esta pieza de la firma de Inditex se trata de una camisa de rayas con corbata a juego. Sí, has leído bien: corbata, ese accesorio con el que se mezcla la estética formal con la más desenfadada, y todo para crear un look perfecto que fusiona originalidad con moda urbana y lo chic. Todo junto es un cóctel perfecto para triunfar.

Violeta Mangriñán tiene claro que, para triunfar en otoño, no hay que llevar un look de oficina digno de una fashion victim, sino también una camisa que marque la diferencia para hacer que tus estilismos marquen un antes y un después entre tu grupo de amigos o compañeras de trabajo. Eso sí, tiene un coste de 29,95 euros y aún está disponible en su web, así que lucha por esta pieza porque te garantizará el éxito de tu estilismo desde el minuto uno.