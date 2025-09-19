Los trajes en mujeres son un sí rotundo: así es el modelo con estampado de rayas que ha enamorado a Nuria Roca

Comunicadora y amante de la moda a partes iguales. Así podría definirse a Nuria Roca (54 años). Cada jueves, la valenciana se da cita en El Hormiguero, pues tiene lugar la tertulia semanal a la que acude fielmente desde hace un tiempo junto a su marido, Juan del Val (54).

Más allá de destacar por los temas de actualidad que aborda, Nuria aprovecha su paso por el programa de Pablo Motos (60) todas las semanas para demostrar que también es un auténtico referente en cuanto a la moda se refiere.

Si la semana pasada la presentadora de La Roca deleitaba con un espectacular conjunto negro de la firma Sandro Paris, lo cierto es que Nuria Roca ha dejado sin palabras a propios y extraños con el nuevo look por el que ha optado.

El estilismo que luce Nuria Roca en pertenece a la firma española Vilagallo, una marca reconocida, entre otros aspectos, por su atrevimiento en el uso del color, los estampados geométricos y las piezas llenas de personalidad.

En esta ocasión, la comunicadora ha apostado por un traje de dos piezas formado por americana y pantalón de corte recto, ambos confeccionados en un tejido con rayas verticales multicolor. Los tonos combinan desde el verde botella, burdeos, mostaza, azul petróleo hasta el rosa empolvado.

La americana de silueta estructurada, tal y como recoge la página web, presenta un botón central que estiliza la figura y aporta un aire elegante. El pantalón, de pierna ancha y caída fluida, alarga visualmente la silueta.

Un look de renombre el que ha lucido recientemente Nuria Roca. Y es que de este look es que, a pesar de sus llamativos tonos y estampado, resulta versátil. Puede ser utilizado en un entorno laboral creativo, un evento social o incluso a un plató de televisión

Nuria ha completado el traje con una camiseta básica blanca. Además, ha escogido unos accesorios discretos. Así, un colgante dorado y un maquillaje natural con labios rojos han sido su apuesta.

Sobre la firma

Vilagallo es una marca de moda española creada por Inés Villalón y Beatriz Gallo, que fusiona la elegancia con un estilo mediterráneo, destacando por sus diseños coloridos y originales, especialmente en sedas estampadas.

La firma se caracteriza por prendas versátiles y cómodas para la mujer moderna, con un enfoque internacional y fabricadas en Europa, que ofrecen calidad y exclusividad en colecciones llenas de personalidad y frescura.