Chiara Ferragni da un giro a su marca de ropa y lanza una colección urbana inspirada en el amor y el desamor

La espera ha terminado. Después de eliminar todas las publicaciones del perfil de Instagram de su firma de ropa y advertir que preparaba una nueva imagen, este jueves, 18 de septiembre, Chiara Ferragni (38 años) ha relanzado oficialmente su marca, con una colección cápsula inspirada en el amor y el desamor.

Se trata de una colaboración con la marca italiana Rivoluzione Romantica, de Alberto Albani y Edoardo Bertuccioli, dos DJs que llevan tiempo en el mercado, enfocados en colecciones cápsulas con mensajes irónicos, manifiestos y conceptos vinculados a los sentimientos.

Chiara Ferragni, siguiendo la línea de Rivoluzione Romantica, busca expresar sus sentimientos sin esconderse. Sin querer parecer fuertes, invencible o perfecta, con una colección urbana, formada por varias sudaderas, una camiseta, gorras y llaveros. Un total de 10 piezas que convergen en un punto común. Todas ellas llevan una frase estampada que habla sobre el amor o el desamor.

"Ilusionados crónicos. Coleccionistas de dramas. Porque el amor se burla de nosotros, nos destroza, nos hace llorar bajo las sábanas... y aun así seguimos persiguiéndolo como si fuera la gota que colmó el vaso", escriben desde ambas firmas, en un post compartido en redes y que tiene como protagonista a la famosa influencer.

En un vídeo que evoca la cultura italiana, la empresaria se muestra con varias de las piezas que forman parte de esta colección cápsula, dedicada a "quienes saben que enamorarse es la verdadera revolución: dolorosa, irónica e irresistible".

Los precios de las piezas oscilan entre los 25 euros y los 100 euros, siendo los llaveros los más económicos y las sudaderas las más caras. Dos de ellas ya cuelgan el cartel de sold out en la página web. Un gesto que vaticina el éxito de este renacer empresarial de Chiara Ferragni.

Así se fraguó la colaboración

Tal y como ha comentado Edoardo Bertuccioli, de Rivoluzione Romántica, al portal italiano Fanpage, Chiara Ferragni les conoció a través de un amigo en común.

"Nos pidió charlar, ya que quería relanzar la marca de una forma diferente. Hablamos de cosas que nos unen a todos. Tenemos una identidad muy clara: la de ser personas desfavorecidas, de corazones rotos", ha revelado.

"A ella le gusta mucho. Empezamos como todos, con un moodboard de ideas. A partir de ahí hice algunos bocetos gráficos, incorporando cosas que nos gustaban y que también le gustaban a Chiara. Y así nació esta colección", ha añadido en su conversación con el citado portal.

Nueva imagen de marca

La colaboración con Rivoluzione Romantica es solo el comienzo del renacer de la marca de Chiara Ferragni, casi dos años después de afrontar una durísima crisis reputacional por el Pandoro Gate.

La empresaria ha dejado atrás su imagen rosa con purpurina, acompañada de su característico ojo azul de pestañas largas. La ha reemplazado por un logotipo más minimalista, únicamente con su nombre sobre un fondo amarillo mantequilla.