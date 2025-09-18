El vestido de Mango que ha lucido Laura Matamoros promete ser el capricho más elegante de la temporada

Laura Matamoros (32 años) ha comenzado la temporada de eventos de la mejor manera. Este verano se ha convertido en una mujer muy comentada por sus viajes, su ritmo de vida y los planes que ha hecho junto a sus amigos y sus hijos. Sin embargo, esta vez vuelve a la escena pública de forma oficial, y lo ha hecho a lo grande.

La influencer ha vuelto a Madrid y su primera aparición pública -después del verano- ha sido en los premios de una famosa revista, donde el dress code del evento era muy exquisito y solo estuvo al alcance de algunos. El enclave fue uno de los comienzos para este evento y, es que, el Hipódromo de la Zarzuela se convertía en el escenario perfecto para recibir a decenas de invitados a la altura de la hija de Kiko Matamoros (68).

Aunque, si hay algo que no ha pasado desapercibido, es su look. Laura ha elegido un vestido negro repleto de pedrería que ha acaparado todas las miradas. Pero lo mejor de este look es su precio, porque se puede ir perfecta, elegante y con un vestido económico (esto, dado los precios que hay en los vestidos de gala para eventos de este calibre).

Laura Matamoros con un vestido de Mango. Instagram

El vestido en cuestión es un diseño de Mango y tiene un precio de 199,99 euros. Se trata de un vestido de cristales con espalda descubierta, en color negro, largo y de mangas largas. Además, este diseño entallado presenta cuello perkins y apliques de cristal por todo el cuerpo. Esto lo convierte en un vestido joya: un diseño diferente y llamativo que forma parte de la Colección Selection de Mango.

Por otro lado, Laura Matamoros ha convertido este diseño en una pieza que muchas expertas quieren en su armario más exclusivo y, además, con esta prenda puedes ser la mejor vestida de cualquier evento de noche, ya que ser la más elegante no depende del precio del diseño, sino de cómo lo lleves.

Vestido cristales espalda abierta. Mango

La influencer lo ha combinado con un bolso negro con detalles plateados que desemboca en una cadena ideal para llevar en la muñeca. Además, una cola media con el cabello recogido ha acompañado este diseño, junto con unas gafas opacas negras que se han convertido en protagonistas al ocultar su mirada.

Eso sí, aunque en la imagen no se pueden apreciar los zapatos que ha lucido Laura, es un diseño perfecto para llevar con unos salones muy altos que estilicen la figura y conviertan el vestido de Mango en un éxito absoluto.