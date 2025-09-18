María García de Jaime confía en Roberto Verino y luce la chaqueta de ante más especial para los meses de entretiempo

Septiembre no es solo un mes que simbolice la vuelta a la rutina. También es la época en la que muchas firmas de moda presentan sus nuevas propuestas de cara a la temporada. Así, los escaparates de las principales marcas se ven repletos de sus innovadores diseños. No obstante, siempre hay sitio para los clásicos de cada año.

Uno de los musts en el armario de muchas mujeres en la época otoñal es una cazadora de ante. Se trata de un tipo de prenda que combina con numerosas piezas de ropa. En su mayoría, suelen tener un color marrón, por lo que resulta más que sencillo dar paso a un estilismo cómodo y de categoría.

María García de Jaime (29 años), en esta línea, se ha hecho ya con una pieza de estas características. "Es la típica para toda la vida", ha escrito la influencer en un story de Instagram. Así, ha revelado la creadora de contenido los detalles de su nueva adquisición.

La chaqueta por la que se ha decantado García de Jaime forma parte de la nueva colección de Roberto Verino. En concreto, María ha optado por una cazadora de ante en color marrón con pespuntes a tono y forro con jacquard personalizado en el interior.

María García de Jaime, en un 'story' de Instagram.

Su cuello camisero, así como los dos bolsillos de tapeta que presenta hacen de la cazadora de la esposa de Tomás Páramo (29) una prenda de lo más especial a la par que combinable. Una pieza disponible en la página web de Roberto Verino así como en tiendas físicas entre las tallas XS y L por un precio de 450 euros.

Cabe puntualizar que la creadora de contenido ha vestido la chaqueta a modo de camisa. Es decir, ha optado por abrochar todos los botones de la prenda. Así, María ha ofrecido otra forma en la que lucir la prenda de ropa.

Cierto es que la cazadora de la influencer no está al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo, tiendas como Zara, Mango o Punt Roma ofrecen en sus catálogos propuestas similares y más económicas.

Ha optado García de Jaime por los tonos cálidos en su estilismo. En esta línea, se ha decantado por unos pantalones de traje grises. En cuanto al calzado, se ha decantado por unas bailarinas nude con la punta en negro. El toque final, por otro lado, lo ha aportado un bolso en tonos rosados y salmón.