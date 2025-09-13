Amelia Bono apuesta por este pañuelo para darle un toque romántico a cualquier look

Amelia Bono (44 años) vuelve a demostrar que su intuición para la moda no tiene rival. La influencer ha conquistado, una vez más, a su comunidad con un look desenfadado y lleno de encanto, perfecto para quienes buscan inspiración en los días de entretiempo.

En esta ocasión, su gran acierto no ha sido una prenda concreta, sino un accesorio que pisa con fuerza este otoño: el pañuelo llevado a modo de cinturón. Un accesorio de Zara que podrás llevar durante todo el otoño.

En su perfil de Instagram, Amelia ha compartido una propuesta sencilla y elegante para afrontar la vuelta a la rutina. A primera vista, parece un conjunto clásico compuesto por piezas atemporales, pero un detalle sutil consigue que el resultado sea mucho más especial.

El complemento estrella es un pañuelo estampado con diseño paisley en tonalidades oscuras. Amelia lo ha colocado anudado a la cintura, justo encima del vaquero, creando un efecto favorecedor y un aire sofisticado que recuerda al estilo parisino más relajado. Con este gesto consigue estilizar la silueta y aportar dinamismo al look.

Esta apuesta, además, abre la puerta a muchas posibilidades. El pañuelo funciona igual de bien con jeans rectos, faldas midi o incluso pantalones cargo, y aporta un plus de personalidad sin complicar el conjunto. Es un claro ejemplo de cómo los complementos pueden renovar piezas que todas las expertas en moda tienen en el armario.

La influencer Amelia Bono con pañuelo de Zara en la cintura. Instagram

El guiño de Amelia coincide con la filosofía de vestir con comodidad sin renunciar a la elegancia, tan presente en las colecciones de entretiempo. La elección de accesorios con identidad propia se posiciona como la clave para refrescar los básicos y darles un aire distinto. Además, rescatar pañuelos olvidados en el fondo del cajón permite experimentar con nuevas fórmulas y añadir un toque creativo.

La hija de José Bono ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para adelantarse a las microtendencias. Su manera de reinterpretar prendas y complementos confirma que su influencia va más allá del ámbito digital. Este último look reafirma que el secreto del estilo está en saber encontrar algo más que un simple accesorio en los elementos más cotidianos, y el pañuelo como cinturón es un ejemplo perfecto.

Todo apunta a que este accesorio se verá muchas veces en los armarios durante el otoño. Ya sea en versiones estampadas o lisas, los pañuelos prometen llegar a jeans, faldas y pantalones, aportando un toque inesperado a los estilismos de diario. Una vez más, Amelia Bono vuelve a recordarnos que, en moda, cualquier detalle importa.