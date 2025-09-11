Chiara Ferrgani y el 'look' más cómodo para esperar en un aeropuerto: blazer de rayas, vaqueros y zapatillas Vans

Chiara Ferragni (38 años) ha vuelto a España. Ella misma así lo ha revelado en su perfil de Instagram. "Son las cuatro y cuarto de la madrugada. Estoy preparada para Madrid", ha escrito en un primer story. "Día de rodaje en Madrid", ha añadido posteriormente en un breve vídeo.

Se encuentra ya la diseñadora en la capital española. Sin embargo, no ha ofrecido explicación alguna acerca de los motivos que le han llevado a desplazarse hasta la ciudad. Sin embargo, si hay algo que ha llamado la atención de propios y extraños ha sido el estilismo por el que se ha decantado para esperar a coger su avión.

Un aeropuerto es de esos sitios agridulces. Es un emplazamiento que marca el inicio de un viaje, aunque nadie puede poner en duda que, en ocasiones, llega a convertirse en un lugar en el que las horas no pasan.

Precisamente por esto es imprescindible llevar ropa cómoda puesta. Así lo ha demostrado Chiara Ferragni, quien ha compartido los detalles de su look para el aeropuerto en un story de Instagram.

Chiara Ferragni, en un 'story' de Instagram.

Una camiseta básica es siempre un acierto rotundo ya que combina con todo. De ahí que la italiana no ha dudado en considerar una prenda en color blanco como base de su look. Una pieza de ropa a la que ha añadido una blazer de raya diplomática.

Las americanas -y más aquellas de corte entallado- son un must en el armario de cualquiera. Se trata de una prenda versátil y cómoda que puede utilizarse bien en un outfit más arreglado o en un sporty look. Chiara, en esta línea, ha optado por este último.

Unos vaqueros tejanos en tono medio han sido su apuesta para la parte de abajo. En el caso de Ferragni, ha escogido un modelo con el bajo deshilachado y de tipo mom, una de las tendencias de la temporada.

El calzado es uno de los mayores quebraderos de cabeza para muchas en cualquier viaje. La influencer italiana ha completado su look con unas zapatillas de cuadros de la firma deportiva Vans. Se trata de un modelo tipo slip que combina los colores blanco y negro.

El toque final del estilismo lo han aportado los complementos. Una gorra y un bolso negro con detalles en dorado han sido la apuesta definitiva de Chiara Ferragni para su regreso a la capital española.