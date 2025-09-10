Suma a una camiseta básica gris unos pantalones burdeos y tendrás un look ideal para ir a la oficina: palabra de Anna Padilla

La llegada del mes de septiembre no supone únicamente el regreso a la rutina y la despedida del verano. Es también una época que provoca un absoluto quebradero de cabeza para todos aquellos que tienen que volver a escoger mañana tras mañana su ropa.

Es aquí cuando la figura del influencer cobra especial relevancia. Aquella persona que uno sigue con tal de obtener inspiración a la hora de vestir y no tener que dedicar más tiempo del necesario, especialmente si se habla del atuendo con el que acudir a la oficina.

Fiel a su estilo clásico, Anna Padilla (28 años) ha compartido a través de un story de Instagram una opción ideal para lucir cada día en la oficina. Un estilismo en el que la comodidad y la sofisticación son los valores que la influencer ha llevado por bandera.

Una camiseta básica y unos pantalones de traje han sido la apuesta de Anna Padilla para la vuelta a la rutina. En esta línea, se ha decantado la creadora de contenido por una prenda de ropa en cuello pico y cuyo color gris antracita se presenta como un absoluto fondo de armario de cara a la inminente época otoñal.

Anna Padilla, en un 'story' de Instagram.

Tal y como ha revelado la propia Padilla en sus redes sociales, su camiseta gris forma parte de la firma Massimo Dutti. Destaca, además de con motivo de su tejido, por sus tirantes. Se encuentra disponible en la página web de la marca entre las tallas XS y XL por un precio actual de 49,95 euros.

Siguiendo por la línea de la comodidad, la hija de Paz Padilla (55) ha sumado a la camiseta básica de la prestigiosa marca unos pantalones de firma española. Así, Anna ha confiado en un modelo en color burdeos de la nueva colección de Laagam, una de sus tiendas preferidas y a la que recurre en numerosas ocasiones.

Ha escogido Padilla el modelo Smith Tailored de la firma zaragozana. Se trata de unos pantalones que la marca ofrece en su catálogo entre las tallas 32 y 42 por un precio de 99,95 euros. La mayoría de las tallas al cierre de este artículo, cabe mencionar, se encuentran a punto de colgar el cartel de sin stock.

Aunque no ha desvelado Anna el calzado por el que se ha decantado en este look ideal para la oficina, lo cierto es que una opción más que acertada sería un tacón negro o incluso un deportivo blanco.