Así es el vestido negro que propone Vicky Martín Berrocal para ser la más elegante en los eventos de esta temporada

Vicky Martín Berrocal (52 años) ha logrado consolidarse como una de las diseñadoras españolas más influyentes, llevando la moda a un nuevo nivel y convirtiendo la elegancia en su sello personal. Su estilo, sofisticado, no solo se refleja en su manera de vestir, sino también en cada una de las piezas que diseña.

Además de su faceta como empresaria, la diseñadora ha sabido posicionarse como un icono de inspiración para muchas mujeres que buscan en sus creaciones feminidad, sensualidad y clase. Desde sus inicios, Vicky ha apostado por una moda donde las curvas son protagonistas y la belleza natural, también.

Después de un verano en el que Martín Berrocal se ha mostrado fiel a sí misma, natural y auténtica, ahora que ha vuelto a la rutina ha sorprendido con uno de sus mejores looks de la rentrée: el vestido negro Zaniah, una de las joyas de la colección de su firma Victoria Collection.

Vicky Martín Berrocal con un diseño de su propia firma. Instagram

Esta prenda, confeccionada en crepé, cuenta con un delicado escote palabra de honor que se combina con un drapeado en tul, el mismo tejido que se prolonga hasta las mangas, creando una sensación de fluidez y sofisticación. Está diseñada para envolver el cuerpo de la mujer de forma impecable y realzar la silueta, haciéndola más elegante y femenina.

El vestido Zaniah es la prueba de que el negro nunca pasa de moda. Su diseño minimalista, con toques de buena costura, lo convierte en una pieza versátil, capaz de brillar tanto en una cena especial como en un evento de gala. La combinación del crepé con el tul logra un equilibrio perfecto entre textura y movimiento, sin perder el atrevimiento de la prenda.

Vestido Zaniah Negro. Victoria Collection

Con un precio de 255 euros, esta creación de Victoria Collection se presenta como una opción asequible dentro del universo de la moda de autor. La firma siempre ha querido ofrecer calidad y artesanía a partes iguales, sin perder el compromiso de ampliar su público, lo que la convierte en una marca cercana y perfecta para todo tipo de clientas.

Vicky Martín Berrocal demuestra, una vez más, que sabe cómo vestir a la mujer real, aquella que busca un look inolvidable sin renunciar a la comodidad. Además, la elegancia de este diseño confirma que ella no es solo una socialité, sino que su pasión por la moda la ha consolidado como una de las mujeres más influyentes del país.