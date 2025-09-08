Amelia Bono tiene la falda perfecta para completar tu look de invitada esta temporada

Amelia Bono (44 años) ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en un referente del estilo español, combinando elegancia y modernidad en cada una de sus apariciones públicas. Tras un verano en el que el mar y la familia han sido los protagonistas, ha regresado a Madrid para brillar más que nunca.

Su primer evento ha sido el desfile de Inés Domecq (42) en Madrid, una cita a la que asistieron Victoria Federica (24), Carla Goyanes (42) y Cari Lapique (73), e incluso el alcalde de la capital junto a su mujer, Teresa Urquijo (28). Para esta ocasión, la influencer no ha dudado en vestir de la firma de la diseñadora y ha elegido un look que no pasó desapercibido.

En su última elección, la empresaria se ha decantado por una prenda que muchas expertas de moda tienen en su armario: la Falda Clio de The IQ Collection, un diseño pensado para ser la invitada perfecta que une sofisticación y comodidad.

La Falda Clio destaca por su maxi silueta brocada y su fajín integrado ajustable, que permite moldear la cintura a cada figura de forma impecable. Confeccionada íntegramente en España, la falda refleja el compromiso de The IQ Collection con la calidad y la artesanía local. Además, es una prenda que, con un coste de 295 euros, es un claro ejemplo de que la moda española puede ser impecable.

Su tejido de alta gama asegura no solo un acabado elegante, sino también una durabilidad superior, convirtiendo esta prenda en una inversión a largo plazo, especialmente para aquellas mujeres que más entienden de moda.

Falda Clio. The IQ Collection

Amelia ha combinado esta falda con un top de seda en tonos neutros, logrando un equilibrio entre sobriedad y sofisticación. Un total look firmado por la misma marca. Eso sí, la elección de complementos minimalistas, como unos pendientes discretos, permitió que la falda se convirtiera en el verdadero centro de atención.

Esta pieza no está disponible en la web oficial de la firma, pero sí se puede adquirir en la web multimarca Natalia Gómez Studio. Amelia Bono ha demostrado con este look que la elegancia es algo con lo que se nace y que invertir en piezas de marca España siempre eleva tu vestidor a la máxima potencia, más aún cuando la temporada de eventos está a la vuelta de la esquina.