Nuria Roca regresa por todo lo alto a 'El Hormiguero': los detalles de su espectacular conjunto negro de Sandro Paris

El Hormiguero ha regresado por todo lo alto a la pequeña pantalla. Esta semana, uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión ha dado comienzo a su nueva temporada. Una entrega que ha contado con rostros tan conocidos como Arturo Pérez-Reverte (73 años), Sergio Ramos (39) o Bertín Osborne (70).

Fiel a su cita, Nuria Roca (53) ha asistido al programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos (60). Así, la comunicadora ha vuelto al trabajo tras unas merecidas vacaciones en familia marcadas por la desconexión de la rutina.

Una vez más, la comunicadora se convirtió en la protagonista indiscutible de la jornada luciendo un estilismo que conseguía acaparar todas y cada una de las miradas de los espectadores del formato de la pequeña pantalla.

La mujer de Juan del Val (54) cuenta con su propio perfil en Instagram dedicado a revelar los detalles de sus estilismos de forma constante. Así, a través de @lostaconesdeolivia, la comunicadora comparte prendas de ropa que sirven de inspiración a sus miles de seguidoras en redes sociales.

En esta ocasión, Roca ha vuelto a dejar sin palabras a propios y extraños con su estilismo. Nuria se ha decantado por un total black look de la firma Sandro Paris que no ha pasado indiferente.

Ha lucido la presentadora una camisa oversize de manga corta con cuello de camisa y cierre de botones en la parte delantera. La prenda de ropa, cabe apuntar, se diferencia de cualquier otra pieza que se le asemeje al estar decorada con agujeros con strass all over y bajo asimétrico.

Disponible en la página web de Sandro en hasta cinco tallas distintas, es posible hacerse con una camisa de strass como la que ha lucido Nuria Roca por un precio de 295 euros. Sin embargo, no es asunto baladí mencionar que varias de las tallas están a punto de verse agotadas.

La valenciana ha combinado la camisa con otra prenda de la marca francesa. En esta línea, Nuria ha optado por unos pantalones de traje de tiro alto diseñados en mezcla de lana. Cuentan, además, con pernera ancha y bolsillos ribeteados en la parte delantera.

También se encuentran disponibles los pantalones en la web de Sandro Paris. En su caso, es posible hacerse con ellos entre las tallas 34 y 42 por un precio de 245 euros.

El toque final del look de Nuria Roca lo aporta el calzado. Así, la comunicadora ha escogido unas sandalias de tiras y tacón alto en color plata. Unos zapatos que se encuentran completamente agotados en la página web de Mango.