Sassa de Osma apuesta por el estampado boho chic con un 'total look' de dos piezas de la marca 'in' de las aristócratas

Sassa de Osma, en un imagen de sus redes sociales. Instagram

Siempre impecable en sus elecciones de estilo, Sassa de Osma (37 años) ha vuelto a conquistar a sus seguidores con uno de los conjuntos más especiales de la temporada.

La mujer de Christian de Hannover (40) peruana ha compartido en sus redes sociales un look firmado por la firma española Philippa 1970, compuesto por la blusa y los pantalones Niza, un dúo que combina romanticismo, frescura y un aire bohemio muy chic.

Las claves de su outfit, tan sofisticado como fresco y elegante, se basan en un dos piezas de la firma de ropa ready to wear creada por la aristócrata junto al diseñador Jorge Vázquez y Pablo Galán.

Sassa de Osma, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La blusa Niza -cuestan 175 euros-, confeccionada en 100% algodón, es una pieza clave de su atuendo por su delicadeza y versatilidad. Su estampado floral multicolor se realza con finos paneles de encaje que recorren el delantero, las mangas y el cuello alto, lo que aporta un sutil toque romántico.

Con corte holgado y mangas largas rematadas en puño abotonado, la blusa resulta perfecta tanto para elevar un atuendo diario como para convertirse en protagonista de un estilismo más especial.

Por su parte, los pantalones Niza -con un precio de 225 euros- completan el conjunto con el mismo estampado floral, en una paleta vibrante y sofisticada. De corte recto y cintura media, destacan por su comodidad sin perder el refinamiento propio de la firma.

Una prenda versátil que permite jugar con combinaciones más casuales o convertirse en pieza clave de un estilismo formal, especialmente cuando se lleva en total look con la blusa a juego.

Sassa de Osma lleva un conjunto de dos piezas de Philippa 1970. Philippa 1970.

El resultado es un conjunto que refleja a la perfección el estilo característico de Sassa de Osma: natural, elegante y atemporal, con guiños a la moda bohemia sin renunciar a la sofisticación.

Una propuesta ideal para quienes buscan un outfit fresco, lleno de personalidad y con la firma de una de las casas españolas que mejor interpretan el casual chic.

La blusa Niza, confeccionada en 100% algodón, combina la ligereza y frescura del tejido natural con un diseño romántico y bohemio.

Su estampado floral multicolor se enmarca con delicados paneles de encaje que recorren el delantero, las mangas y el cuello alto. De manga larga con puño abotonado y corte holgado, es una prenda que puedes llevar sola o con el pantalón a juego para un total look Philippa 1970 lleno de estilo.