Vicky Martín Berrocal confía en las bailarinas de pelo 'animal print' para la vuelta a la rutina

Vicky Martín Berrocal (52 años) se ha convertido en un referente indiscutible del estilo español y, una vez más, ha demostrado que combinar elegancia y comodidad es posible con un solo detalle. La diseñadora, que ha vivido un verano desconectada de Madrid, ha compartido en sus redes sociales una imagen con las que ya son las bailarinas más deseadas por las expertas.

Este verano ha sido muy especial para Martín Berrocal, ya que ha desconectado en su Huelva natal y ha recibido la visita de su familia e incluso de su hija, Alba Díaz (26), quien también ha tenido un verano ajetreado.

La modista sabe que hay cosas que nunca se olvidan, y una de ellas es su forma de combinar. Esta vez ha apostado por unas bailarinas de leopardo de la firma Bobo's Limited Edition, que ya son la sensación entre las mujeres que más entienden de moda. Las piezas con estampado animal se han convertido en un básico imprescindible para quienes buscan un toque atrevido sin renunciar al confort.

Las bailarinas de leopardo de Vicky Martín Berrocal. Instagram

Estas bailarinas cuentan con un empeine bajo que estiliza la pierna y aporta ligereza a cualquier look. Están confeccionadas en pelo de potro con estampado animal, un material que asegura durabilidad y un acabado exclusivo. Además, el diseño en V ofrece un toque femenino y favorecedor, creando una línea elegante que acompaña tanto a vestidos como a pantalones.

El interior de las bailarinas no se queda atrás en cuanto a calidad. Bobo's Limited Edition ha cuidado hasta el último detalle, incorporando forro y plantilla de piel que garantizan comodidad durante todo el día. Esta elección de materiales convierte a estas bailarinas en una opción ideal para jornadas largas fuera de casa.

Vicky Martín Berrocal incluyendo las bailarinas de Bobo's en sus looks. Instagram

La suela de cuero y el tacón de 1 cm son otros elementos que hacen que estas bailarinas sean la opción perfecta para el día a día. Este diseño es la combinación de lo clásico con lo contemporáneo y tiene un precio de lo más accesible para este tipo de calzado: 175 euros.

Vicky Martín Berrocal ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para elegir prendas y accesorios que marcan la diferencia. Estas bailarinas de Bobo's no solo reflejan su gusto por la moda, sino también su compromiso con la calidad y el detalle. La elección de este calzado demuestra que incluso un accesorio aparentemente sencillo puede convertirse en el centro de atención y elevar cualquier estilismo.