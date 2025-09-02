Copia el look de María García de Jaime con esta blusa de rayas ideal para empezar septiembre

María García de Jaime (28 años) ha convertido su forma de vestir en una de las más seguidas del panorama nacional, gracias a un estilo elegante, cercano y, sobre todo, fácil de trasladar a la vida real. Sus elecciones de moda suelen moverse entre la comodidad y la sofisticación, y la última propuesta que ha compartido en redes sociales no ha pasado desapercibida.

Después de un verano en el que las amistades, la familia y los viajes han sido los protagonistas de sus redes, la influencer ha querido marcar la diferencia con su regreso de las vacaciones. Para ello, ha roto moldes con un look desenfadado con el que da la bienvenida a la semana y a la vuelta al trabajo.

En su última publicación, la madrileña apuesta por una prenda atemporal y versátil que esta temporada vuelve a brillar con fuerza: la camisa de rayas. Se trata de una de las piezas clave de la temporada y, para la vuelta a la oficina, podría convertirse en la elección perfecta.

María García de Jaime con un look de camisa a rayas. Instagram

Aunque el modelo exacto que lleva María ya no está disponible, EL ESTILO ha encontrado una opción prácticamente idéntica para copiar su estilismo sin esfuerzo. Se trata de la camisa oversize de H&M, confeccionada en algodón suave y con todos los detalles que la convierten en una pieza clave de fondo de armario: cuello de pico, cierre de botones, bolsillo en el pecho y hombros caídos.

Además, el bajo de esta camisa es curvado y los puños anchos refuerzan ese aire relajado que resulta perfecto para el día a día y tiene un precio de 39,99 euros. La influencer combina esta prenda con pantalones en tono crudo, un básico que multiplica las posibilidades de cualquier look, y un jersey en rosa fucsia que aporta un toque juvenil y mucho más dinámico.

Camisa de algodón de manga larga oversized. H&M

La clave de este look es que puede adaptarse a diferentes contextos. Con mocasines y un blazer, la camisa de rayas se convierte en un uniforme perfecto para la oficina. Con vaqueros anchos y zapatillas, adquiere un aire más urbano y casual.

Una vez más, María García de Jaime confirma que su papel como influencer va mucho más allá de compartir fotografías en sus redes: también está vinculado a su pasión por la moda. Con este básico de H&M ha reconvertido un look casual en algo más que un simple estilismo, y la creadora de contenido lo sabe.