Rocío Osorno se rinde a los mules de Saint Laurent: el capricho más elegante de su armario

Rocío Osorno (37 años) es una de las influencers españolas que mejor representa a la moda y sofisticación. La sevillana no sólo inspira con sus looks diarios, sino que también sabe marcar tendencia con cada adquisición de lujo que comparte en redes sociales.

Aunque se encuentra a punto de abrir su primera tienda de Rocío Osorno Studio en Sevilla, nunca desaprovecha una oportunidad y esta vez ha sido, a lo grande. Su último flechazo ha sido un par de mules negros de Saint Laurent que, a juzgar por sus propias palabras, ya se han convertido en un imprescindible de su armario.

La creadora de contenido ha confesado que no pudo resistirse a este modelo, calificándolo como uno de los zapatos más bonitos que ha visto. Y no es para menos. Los mules de Saint Laurent son un clásico renovado que, además, es atemporal.

Los nuevos zapatos que ha comprado Rocío Osorno de YSL. Instagram

Se trata de un diseño que encaja con la personalidad de Rocío: sofisticado, femenino y con la versatilidad suficiente para adaptarse a distintas ocasiones

Disponibles en la exclusiva plataforma MyTheresa, estos mules tienen un precio de 990 euros, lo que los convierte en un auténtico capricho de lujo. Sin embargo, más allá de su coste, destacan por la calidad de sus materiales y su excelente confección italiana.

Como suele ocurrir con las piezas de Saint Laurent, se trata de una inversión destinada a que dure en el tiempo.

El calzado está elaborado en piel, tanto en la parte superior como en el forro, la plantilla y la suela. La puntera, redonda y abierta, aporta un aire sensual y fresco. El nombre del color que el diseñador ha asignado es "Noir (Light Bronze)", un negro elegante y sofisticado que se ve realzado por un detalle metálico dorado en forma del emblemático logo de la maison.

High Sandals Mules. Saint Laurent

Rocío ha confesado también que los mules son el tipo de zapato que más utiliza en su día a día, así que esto explicaría la razón por la que ha decidido invertir en este modelo. Su diseño abierto y cómodo se adapta tanto a un estilismo casual de día como a un conjunto de noche más arreglado.

Con este nuevo fichaje, Rocío Osorno confirma que su armario es un escaparate de las tendencias más deseadas del momento. Los mules de Saint Laurent no son solo un zapato, son un símbolo de elegancia discreta que encaja a la perfección con la imagen de la influencer.