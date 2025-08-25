Sassa de Osma redefine la elegancia contemporánea: la camisa de rayas y volantes que es icono de tendencia

Sassa de Osma (37 años) es un referente de estilo a nivel internacional. La mujer de Christian de Hannover (40), admirada por su sofisticación natural, vuelve a marcar el pulso de la moda en redes sociales luciendo una blusa que resulta perfecta tanto para atuendos formales como informales.

Se trata de la blusa Solange de la firma Philippa 1970. La elección de la socialité no es casual: su armario combina clasicismo y frescura con las tendencias más actuales, fiel a ese “chic sin esfuerzo” que la ha convertido en musa de prescriptoras e insiders.

La blusa de la aristócrata, protagonista absoluta de su look, es puro romanticismo actualizado. La prenda, con un precio habitual de 190 euros, puede encontrarse actualmente en oferta por 95 euros en la tienda online Es Fascinante, convirtiéndose en un auténtico “objeto de deseo” entre las fashionistas.

Sassa de Osma, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Realizada en algodón

De corte femenino y aire delicado, está confeccionada en 100% algodón, lo que le otorga suavidad, ligereza y una caída impecable, perfecta para las jornadas más cálidas de primavera y verano.

Su diseño incluye un estampado de rayas en un tono amarillo pastel -un imprescindible de la estación- y sofisticados volantes que adornan el cuello y el pecho, dotando a la pieza de movimiento y gracia.

Las mangas largas ligeramente abullonadas, la botonadura frontal forrada y los puños también rematados con volantes terminan de definir esta blusa, que reúne un aire muy femenino con tendencia y versatilidad a partes iguales.

De momento, la camisa está disponible en la tienda online en las siguientes tallas: de la 36 a la 42 (la 44 se encuentra agotada).

Blusa Solange, de Philippa 1970, a la venta en Es Fascinante. Philippa 1970.

Philippa 1970

Cabe recordar que la marca elegida por Sassa de Osma, Philippa 1970, se ha consolidado en los últimos años como una de las firmas españolas de culto entre las amantes de las prendas con alma.

Su propuesta combina la inspiración de las décadas clásicas, la búsqueda del patrón perfecto y el gusto por el detalle artesanal.

En sus colecciones, las camisas y blusas de algodón, con líneas limpias y acabados minuciosos, conviven con estampados y detalles que marcan la diferencia, apostando siempre por la calidad y la exclusividad.

Las rayas son tendencia

La moda primavera/verano 2025 confirma la hegemonía de las camisas y blusas de rayas, que este año se presentan en tonos suaves y combinaciones atrevidas.

Las rayas, símbolo atemporal del buen vestir, se ven ahora renovadas a través de cortes románticos, mangas abullonadas y volantes estratégicamente colocados.

Una suma de detalles que dan como resultado atuendos sofisticados, pero fáciles de combinar tanto con vaqueros como con faldas fluidas o un pantalón amplio.

Sassa de Osma lo tiene claro: en un verano marcado por la búsqueda de prendas “especiales”, la blusa Solange de Philippa 1970 reúne todas las virtudes de la tendencia —frescura, feminidad, y un guiño a la elegancia vintage— que la convierten no solo en un must de temporada, sino en un fondo de armario atemporal para las amantes de la moda con mayúsculas.