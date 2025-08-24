Nieves Álvarez se lleva el premio a la mejor vestida con este caftán y eleva su 'look' con un labial de su firma cosmética

Nadie puede poner en duda en pleno 2025 que Nieves Álvarez (51 años) es sinónimo de elegancia y sofisticación. También así de estilo y personalidad. Y es que la modelo ha demostrado siempre que sabe adaptarse a la perfección a cada temporada del año.

Inmersa aún en una suerte de verano, Álvarez ha compartido en su perfil de Instagram una serie de consejos de belleza para su casi medio millón de seguidores. Un ritual que se ha convertido en una absoluta obsesión para ella en una época estival caracterizada por los rayos de sol y las altas temperaturas.

Nieves se ha enfundado en un caftán de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi. Una prenda de ropa que destaca, entre otros aspectos, por la combinación de los colores rosa, rojo y violeta así como por la atadura en el cuello.

Se trata sin lugar a dudas de una prenda de lo más exclusiva. Una pieza de ropa disponible en más de siete tallas en la página web de la diseñadora colombiana. No obstante, al cierre de este artículo, apenas queda stock.

El lujo y la elegancia que envuelve el caftán que ha lucido Nieves Álvarez, como no podía ser de otra forma, va acompañado de un alto desembolso económico. En esta línea, es posible hacerse con el mismo modelo de la flamante presentadora por un precio de 69.500 pesos mexicanos, lo que equivaldría a cerca de 1.000 euros.

La prenda de ropa habla ya por sí misma. No necesita complemento alguno ni accesorio que eleve el outfit. No obstante, Nieves ha querido ir un paso más y ha añadido a su look una suerte de labial que forma parte de su firma de cosméticos.

La modelo y presentadora se ha decantado por el Triple Action Lip Elixir. Se trata de un labial voluminizador que hidrata al instante, alisa las líneas de expresión y realza el volumen natural de los labios.

"Enriquecido con ácido hialurónico y péptidos, que hidratan, suavizan y rellenan, proporcionando un efecto de volumen natural. Perfecto para aplicar durante el día, incluso sobre el maquillaje, y conseguir unos labios visiblemente más jugosos, suaves y definidos", se asevera desde la página web de Nieves.

¿Su precio? Es posible hacerse con el labial de Nieves Álvarez por 29,99 euros. Así, la española se ha vuelto a coronar como la mejor vestida con un look de 10.