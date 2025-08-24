Amelia Bono agota las bermudas vaqueras (y virales) de Mango que se han convertido en objeto de deseo en internet

El fenómeno de las prendas virales tiene una nueva protagonista: Amelia Bono (44 años), cada día más influyente en las redes sociales -y referente de estilo urbano chic-, ha vuelto a demostrar su poder de prescripción agotando en tiempo récord una de las prendas que ha enseñado en su cuenta de Instagram.

El artículo que ha convertido en objeto de deseo en cuestión de horas no es otro que unas bermudas vaqueras de Mango. Un atuendo de verano que figura entre los básicos imprescindibles de la temporada.

Su apuesta fresca, cómoda y favorecedora ha conquistado a las millennials, que buscan en estas piezas denim la combinación perfecta de tendencia y versatilidad.

Amelia Bono, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El estilo 'casual' de Amelia Bono

Amelia Bono se ha consolidado como icono de moda en el país gracias a su forma de reinterpretar los clásicos del armario, siempre con aire desenfadado y de estilo casual.

En sus redes sociales, la empresaria apuesta habitualmente por prendas atemporales y las combina con accesorios y piezas de tendencia para lograr conjuntos relajados pero siempre impecables.

Su guardarropa destaca por prendas funcionales que funcionan para el día a día y también para planes de ocio. Su último éxito viral lo confirma.

El 'boom' de las bermudas vaqueras

Al margen de que Amelia Bono lo ha recordado en sus redes sociales, es innegable que las bermudas denim han regresado con fuerza este verano, reinterpretadas en clave femenina y urbana.

Lejos de su antigua asociación con looks deportivos, se han convertido en símbolo de comodidad chic y versatilidad. La clave está en el corte: largo a mitad de muslo, línea recta, y un toque especial en detalles como cinturilla alta, bolsillos y acabados únicos.

La tendencia responde al concepto del denim smart, donde prendas de algodón vaquero dejan atrás la etiqueta de informalidad y se abren paso en estilismos sofisticados.

Celebrities y estilistas las eligen cada vez más como alternativa cool a la clásica minifalda o al pantalón corto ajustado. Y es que el vaquero, ya se sabe, es capaz de reinventarse cada temporada.

Bermudas denim bordado floral, de Mango. Mango.

Las bermudas bordadas

El modelo elegido por Amelia Bono - las bermudas denim bordado floral (referencia 17081288) de Mango- tienen un precio rebajado de 19,99 euros.

El descuento del 50% (antes costaban 39,99 euros) ha ayudado de manera considerable a que su legión de followers (acumula más de 534.000 seguidores) haya puesto el ojo en ellas.

Las bermudas están confeccionadas en tejido de algodón de estilo tejano, presentan corte recto, tiro alto y diseño cinco bolsillos, añadiendo un plus visual gracias a un delicado bordado de flores.

El cierre con botón y cremallera aporta el toque clásico y funcional que busca el público joven que prioriza la estética y la comodidad.

Esta pieza de Mango reúne todas las claves de la tendencia actual: delicadeza boho gracias al bordado, comodidad del corte denim, y esa versatilidad que permite combinarlas con sandalias planas, top básico y blazer para un look day-to-night.

No es de extrañar que, tras aparecer en el perfil de Amelia Bono, el producto haya volado de las tiendas, reforzando la fiebre por el vaquero 2.0 que reina esta temporada. Las bermudas denim bordadas ya son, gracias a la madrileña, el nuevo fetiche de las millennials.