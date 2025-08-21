Virginia Troconis sabe cuál es el traje de baño que más estiliza y favorece: de firma española y rebajado

Virginia Troconis (45 años) es un valor seguro de elegancia y saber estar. Tanto en invierno como en verano: da igual la estación o la prenda que luzca. La empresaria e influencer venezolana ha vuelto a demostrar que el estilo no es cuestión de tendencia, sino de actitud.

En la portada de este pasado miércoles, 20 de agosto, de Diez Minutos, la esposa de Manuel Díaz El Cordobés (57) aparece radiante, caminando por la orilla del mar en Marbella, luciendo una pieza que ha captado todas las miradas.

Se trata del bañador Siena de la firma española Bo Star Swimwear. El diseño, que se inspira en la estética retro de los veranos de antaño, es una oda a la sofisticación contenida.

Con un escote cerrado y semicircular que realza el busto con una sujeción impecable, y una espalda de línea limpia que desprende naturalidad y clase, el bañador Siena logra ese equilibrio perfecto entre sensualidad y elegancia.

Los detalles marcan la diferencia: los bolsillos plastrón aportan un aire cool y funcional, mientras que los cut outs centrales añaden ese guiño atrevido que convierte la prenda en una declaración de estilo.

Troconis ha hecho del minimalismo sofisticado su seña de identidad. En esta escapada romántica con su marido, sin hijos y con el Mediterráneo como telón de fondo, ha apostado por un look que potencia su figura, su bronceado y su esencia.

El bañador que luce Virginia Troconis y firma Bo Star.

El bañador Siena, en negro absoluto, se convierte en el protagonista de una imagen que respira calma, belleza y autenticidad.

La elección no es casual. Bo Star, la firma detrás del diseño, apuesta por prendas que empoderan a la mujer desde la comodidad, la calidad y la estética. Y Virginia, que conoce bien el lenguaje de la moda, ha sabido interpretar esta pieza como solo ella sabe: con naturalidad y elegancia.

El bañador está disponible en la web de Bo Star, y actualmente se encuentra rebajado: de 119 euros ha pasado a 72. Una oportunidad perfecta para incorporar a tu fondo de armario una pieza versátil, atemporal y absolutamente favorecedora. Ideal para una jornada de playa, una comida en el chiringuito o incluso como body para una noche de verano con pantalón palazzo y sandalias de tacón.

Virginia Troconis no sólo ha conquistado Marbella, ha conquistado el verano. Con el bañador Siena ha demostrado que la elegancia no necesita artificios, solo buen gusto y una sonrisa que lo dice todo.