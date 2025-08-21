De rayas, asimétrico y rebajado: todos los detalles del nuevo vestido de Paula Echevarría que arrasa en la web de la marca

Paula Echevarría (48 años) sigue inmersa en una suerte de verano. Una época estival que la actriz está disfrutando al máximo y donde los planes abundan.

Tal y como ha compartido recientemente en su perfil de Instagram, se encuentra de vacaciones en la localidad malagueña de Marbella junto a su pareja, Miguel Torres (39), y Miki, su único hijo en común. Así, instantáneas felicísimas y en familia componen buena parte de los últimos posts de Echevarría en la plataforma social.

Si bien Paula está aprovechando el verano para desconectar de la incansable rutina a la que hace frente durante el curso académico, lo cierto es que, inevitablemente, todos los estilismos por los que se decanta siguen siendo una absoluta comidilla en Instagram.

Paula Echevarría es un absoluto icono de moda y eso nadie puede negarlo. De ahí que todo aquello que luce se acabe convirtiendo en tendencia, llegando incluso a verse las prendas de las marcas agotadas.

Precisamente esto es lo que le ha ocurrido recientemente a la intérprete de Velvet. La asturiana ha compartido un vestido de rayas que no ha pasado -ni mucho menos- desapercibido entre sus seguidoras. Numerosos son los comentarios del post de Paula que piden a la actriz revelar los detalles del look.

La jurado de Got Talent se ha decantado por vestido blanco de rayas negras que firma Fetiche Suances, una de las marcas más recurridas por Echevarría. En concreto, ha escogido el aclamadísimo modelo Sailor.

Vestido Sailor de Fetiche Suances.

Se encuentra disponible el nuevo vestido de Paula en la web de la firma entre las tallas XS y L, aunque apenas queda stock de la mayoría de ellas. De hecho, está arrasando hasta tal punto que, al cierre de este artículo, únicamente se encuentra la pequeña de las tallas. ¿Su precio? Es posible hacerse con un modelo igual al que ha lucido la actriz por 120,75 euros.

Cabe puntualizar que el vestido de rayas de Echevarría tiene actualmente un precio rebajado al 30%. Anteriormente estaba situado cerca de los 175, por lo que se presenta como una opción ideal de cara a los últimos días de verano y meses de entretiempo.

Unas sandalias planas en color negro y un bolso de mimbre han sido los complementos por los que se ha decantado Paula Echevarría para elevar su estilismo al máximo. Una suerte de accesorios que combinan a la perfección con el modelo de Fetiche Suances.