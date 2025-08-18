Tamara Falcó triunfa en Maldivas con el vestido blanco calado que será tendencia este verano

Tamara Falcó (43 años) vuelve a demostrar que el estilo no entiende de coordenadas. La marquesa de Griñón, conocida por su elegancia natural y su habilidad para adaptarse a cualquier escenario, ha protagonizado uno de los looks más comentados de sus vacaciones en Maldivas.

Entre playas paradisíacas y aguas cristalinas, Tamara ha apostado por una prenda que combina frescura, romanticismo y tendencia: un vestido blanco largo con diseño calado que captura toda la esencia del verano.

Además, lo ha hecho en uno de los lugares más bonitos de Maldivas, donde descansa acompañada de Isabel Preysler (74) e Iñigo Onieva (36). Este vestido boho de acabado artesanal se convierte en la opción perfecta para climas cálidos.

Tamara Falcó en Maldivas con un vestido calado blanco. Instagram

Su tejido ligero y su corte recto ofrecen comodidad y libertad de movimiento, ideal para pasear descalza por la arena o disfrutar de un desayuno tropical frente al mar.

El diseño calado con delicados bordados con textura y personalidad, mientras que el cuello en pico y las mangas largas equilibran sofisticación y frescura.

Tamara ha sabido sacar el máximo partido a este look veraniego, apostando por un estilismo sin filtros, donde el vestido es el auténtico protagonista.

El blanco impoluto hace resaltar el bronceado y proyecta una imagen de lujo relajado, muy en sintonía con el espíritu de Maldivas. Un ejemplo perfecto de cómo vestir de forma elegante sin renunciar a la comodidad en cualquier destino.

Tamara Falcó en Maldivas con un vestido blanco calado. Instagram

Lo mejor de este tipo de vestidos largos blancos es su versatilidad. Son ideales para llevar sobre el bikini durante el día, pero también pueden transformarse en un look para la tarde con unas sandalias planas de piel y accesorios dorados. Además, este diseño boho-chic es una apuesta segura temporada tras temporada.

Para quienes quieran inspirarse en Tamara Falcó pero no tengan acceso a la misma pieza, existe una alternativa en Zara muy parecida.

Aunque no cuenta con el calado artesanal que tiene el de la Marquesa, sí mantiene la esencia del vestido largo blanco de corte recto, lo que lo convierte en una opción accesible para conseguir un look similar.

En un verano donde el blanco es uno de los colores estrella, Tamara confirma que esta tonalidad sigue siendo sinónimo de frescura, luz y estilo. Su vestido calado en Maldivas es un recordatorio de que, a veces, las piezas más sencillas son las que más destacan. Elegante, versátil y atemporal, un 10 para Tamara Falcó.