Estos pendientes de Anna Padilla son los más coloridos del verano y ya son objeto de deseo de todas las expertas

Anna Padilla (28 años) se ha convertido en un referente de estilo para las amantes de la moda fresca y veraniega. Su conexión con el mar y la naturaleza le hacen destacar no solo por su personalidad, sino también por su cuidado en los detalles que lleva en sus looks.

Con una presencia habitual en playas y eventos al aire libre, su estilo se llena de vida y color. Además, en cada una de sus apariciones públicas, hay una inspiración clara en Cádiz, concretamente, en Zahara de los Atunes, lugar que le sirve a la influencer para tomar como referencia en cada uno de sus looks, sobre todo, de verano.

Su última elección en accesorios nos muestra cómo Anna apuesta por piezas originales y cargadas de significado. Los pendientes Annie de NoNiNá no solo llaman la atención por su diseño, sino porque representan todo aquello que evoca la felicidad del verano: el mar, la playa y las vacaciones.

Anna Padilla con pendientes de NoNiNá. Instagram

La versión más colorida de los pendientes "raspa" es un must para esta temporada. Diseñados en tamaño mini, son ideales para quienes tienen varios agujeros y les gusta combinar varias piezas en una misma oreja.

Fabricados en acero inoxidable bañado en oro de 18 quilates, estos pendientes garantizan durabilidad y un acabado brillante que complementa cualquier outfit veraniego.

El detalle de las "raspas" no es solo un guiño estético, sino un sello de identidad que NoNiNá ha sabido convertir en un emblema de su marca. La alegría de los colores y la forma tan original hacen que estos pendientes sean el complemento perfecto para días de sol y jornadas de ocio en la costa.

Además, se venden en par, pensados para que puedas lucirlos juntos o combinarlos con otros modelos. Y tiene un coste de lo más económico, 9,90 euros.

Pendientes Annie. NoNiNá

Anna Padilla demuestra que no hay que renunciar a la originalidad para estar a la moda. Estos pendientes, además de ser un accesorio, cuentan una historia: la del verano eterno y la felicidad que nace de las cosas sencillas.

Sin duda, un toque de estilo que todas queremos llevar en nuestra próxima escapada. En definitiva, los pendientes de NoNiNá se presentan como la pieza clave para complementar looks frescos, desenfadados y llenos de energía.

Gracias a referentes como Anna Padilla, esta joya se convierte en objeto de deseo para las expertas en moda que buscan originalidad en cada uno de sus estilismos.