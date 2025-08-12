Este es el vestido de Amelia Bono que tiene el 'estilo boho' perfecto: es largo y de rayas

Amelia Bono (44 años) es sinónimo de frescura, estilo y naturalidad. Su capacidad para combinar prendas con encanto y adaptarlas a su personalidad le ha convertido en una de las influencers más seguidas en España.

Con una vida en la que combina compromisos familiares, sociales y profesionales, siempre logra encontrar ese equilibrio perfecto entre comodidad y tendencia. Y más en vacaciones, donde la ciudad de Marbella se ha convertido en la protagonista de sus looks y sus momentos de vitalidad estival.

En los últimos años, Amelia ha demostrado ser una auténtica embajadora del estilo relajado pero sofisticado. Desde looks más sencillos con vaqueros y camisetas básicas hasta propuestas más chics para eventos especiales, su armario es un ejemplo de versatilidad.

Y, como buena amante del verano, los vestidos largos, fluidos y llenos de color ocupan un lugar privilegiado en su vestidor.

Su última elección es el Natalia – The Boho Floral Fantasy Dress de Viva Moda, una prenda que respira verano en cada centímetro. Este vestido largo, de inspiración bohemia, combina el estampado multicolor con un diseño que estiliza la figura sin renunciar a la comodidad.

Además, los tirantes finos y la silueta femenina lo convierten en una opción ideal para las jornadas soleadas o las noches más calurosas. De hecho, así ha sido en los días más veraniegos de Bono.

El estampado de rayas, reinterpretado con un toque boho y tonos intensos, transmite alegría y vitalidad, dos cualidades que definen a la perfección el estilo de Amelia.

La tela suave y transpirable no solo aporta frescura, sino que también permite que el vestido fluya con el movimiento, haciendo que el efecto visual sea elegante y desenfadado al mismo tiempo.

Natalia – El Vestido Boho Fantasía Floral. Viva Moda

Este diseño de Viva Moda es una pieza versátil que encaja en múltiples momentos. Basta con añadir un capazo de rafia y unas sandalias planas para un look diurno, o unas cuñas de esparto y accesorios dorados para una versión más sofisticada.

Con esta elección, Amelia Bono vuelve a confirmar que el estilo bohemio sigue reinando en el verano y que los vestidos largos de colores vivos son un must en cualquier armario.

El diseño no solo se ha convertido en una gran tendencia, sino que también es una declaración de intenciones con la que Amelia Bono vive su temporada más estival. Vestir con libertad, frescura y mucho encanto, un nuevo éxito de la influencer.