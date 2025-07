El top de Zara que tiene Alba Díaz ya arrasa entre las mujeres que más entienden de moda

Alba Díaz (25 años) está disfrutando de un verano marcado por el sol, el mar y la desconexión. Entre escapadas a la costa, planes con la familia y publicaciones desde destinos de ensueño, la influencer ha sabido combinar sus vacaciones con su pasión por la moda, como ya es habitual en ella.

Cada look que comparte se convierte en una fuente de inspiración para este verano, reflejando ese estilo relajado pero siempre cuidado que la define. No solo su madre regala grandes looks; en el caso de Alba, ya tiene a sus seguidores acostumbrados a seguir la estela estilística de Vicky Martín Berrocal (52).

Con una estética que mezcla tendencias actuales con toques personales, Alba ha convertido su perfil en un auténtico collage de verano. Colores vibrantes, tejidos ligeros y siluetas favorecedoras componen su maleta, donde esta última prenda que ha combinado ha conquistado a todas las mujeres que entienden de moda: una blusa de encaje ideal para cualquier ocasión.

Alba Díaz con la blusa más viral de Zara. Instagram

La influencer, que derrocha estilo en muchas ocasiones, está disfrutando de unos días de vacaciones tras haber estado con su madre en Huelva y con su novio, Marcos. Para uno de sus últimos planes, ha elegido un diseño de Zara que ha arrasado en comentarios en sus redes sociales.

Se trata de un top confeccionado en hilatura de 100% algodón, que presenta cuello redondo y manga corta con volumen, rematada en puntilla. Uno de los puntos fuertes de esta prenda son los detalles de bordados en el delantero y la aplicación de encaje con volantes combinados al tono. Esto aporta coherencia al diseño y crea un aire boho de lo más interesante.

Top Bordados Encaje Limited Edition. Zara

Además, cuenta con un cierre en la espalda con abertura y botón, que aporta un toque más elegante al diseño posterior de la prenda. Bajo el nombre de Top Bordados Encaje Limited Edition, se posiciona como una de las piezas más deseadas del verano, con un precio bastante asequible: 69,95 euros.

Está disponible en todas las tallas y pertenece a la nueva colección de la firma. Sin duda, un diseño de estilo romántico (y boho) que se ha convertido en una de las prendas más virales de Alba Díaz. No solo por el tipo de prenda, sino también por la combinación con la que la influencer la ha lucido, conquistando a sus seguidoras más fieles.