Las gafas masculinas de Vicky Martín Berrocal son la inspiración 'glam' que toda mujer necesita

Que Vicky Martín Berrocal (52 años) es una de las mujeres mejor vestidas de España es un hecho. Sin embargo, ya no solo se queda con el título nacional, sino que también es la reina de los complementos. Cada uno de los que se pone (que no son muchos) para hacer crecer y elevar sus looks siempre causa sensación entre sus seguidoras, y lo ha vuelto a hacer.

La socialité, que vive uno de los mejores años de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, se ha robado el verano de una manera muy especial. Su forma de ser, su personalidad y su buen gusto han hecho que, en cada una de sus apariciones públicas, Vicky Martín Berrocal sea de las más comentadas.

Este año, con el estreno de su documental, se ha ganado un hueco en el mundo de la moda y la crónica social, y es por ello que lleva varios meses en el foco mediático. Sin embargo, si por algo siempre acapara titulares es porque sus looks siempre llaman la atención. En esta ocasión, unas gafas firmadas por Yves Saint Laurent han sido su gran debilidad.

Vicky Martín Berrocal con gafas de YSL. Instagram

Martín Berrocal ha demostrado una vez más que el gusto y el lujo no van necesariamente de la mano. Aunque las gafas las firma una de las marcas luxury más importantes del mundo, ella las ha combinado con un look de una diseñadora española, María Dolores Guillén Guerrero: un conjunto de rayas en color amarillo y blanco, de lo más veraniego, perfecto para los días de barco por las playas del Mediterráneo.

Sin embargo, si hay algo que ha causado sensación han sido los complementos. El gran acierto estilístico de Vicky Martín Berrocal han sido estas magníficas gafas en color negro de YSL, que han desatado la histeria colectiva y se han convertido en objeto de deseo de todas las expertas en moda.

SL 572 Sunglasses Black de YSL. YSL

Aunque este diseño tiene truco, ya que no lo encontrarás en el catálogo de gafas de la firma en la sección de mujer, pues pertenece al catálogo masculino. Se trata del modelo SL 572 Sunglasses Black, un diseño sofisticado con patilla ancha y con el nombre de la firma grabado en metal. El coste de este complemento estrella es de 410 euros y está disponible en la mayoría de ópticas multimarca de nuestro país.

Una vez más, Vicky Martín Berrocal demuestra que no es necesario brillar solo con un vestido, sino que los complementos, a veces, son la clave para hacerte sentir ideal allá por donde vayas. Un complemento bien elegido puede ser la clave del éxito.