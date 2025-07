Rocío Osorno tiene el vestido de crochet de Zara perfecto para ir a la piscina este verano

Rocío Osorno (37 años) está dispuesta a ser la mejor vestida del verano. La influencer sevillana atraviesa un gran momento personal: aunque aparentemente no tiene pareja y disfruta de la soltería junto a sus hijos, lleva meses brillando con luz propia. Ella sabe cómo hacerlo, y no solo con sus looks: su mirada también ilumina su presencia.

Desde que se ha consolidado como uno de los grandes referentes de moda y belleza de nuestro país, Osorno está más radiante que nunca. Sus estilismos, su belleza y sus acertadas elecciones siempre merecen ser destacados. Además, está inmersa en un proyecto ilusionante: la apertura de su primera tienda física en Sevilla, un hito en su carrera.

Muestra de su buen momento es el estilismo elegido para un día de piscina: un look cómodo y sofisticado con el que demuestra, una vez más, que el estilo no entiende de escenarios. La influencer ha apostado por uno de los tejidos estrella de la temporada y se ha convertido en la referencia que todas queremos seguir: un vestido de crochet de Zara que promete ser la prenda más deseada por las expertas este verano.

Rocío Osorno con un diseño de Zara. Instagram

Rocío Osorno no elige nada al azar. Como buena prescriptora de tendencias, ha optado por un vestido mini de punto calado, con cuello redondo y manga larga, de la firma de Inditex. Un diseño versátil que puedes lucir en cualquier plan veraniego: desde la playa al chiringuito, pasando por una tarde de piscina en familia.

Aunque tenga manga larga, es una pieza imprescindible para la temporada, ya que insinúa la silueta y deja ver el traje de baño bajo el tejido calado. Además, puedes combinarlo con un cinturón fino, como hace la sevillana, o con uno ancho, como propone Zara en su web. Sin duda, un acierto perfecto ahora que las altas temperaturas invitan a elegir prendas frescas y ligeras para el día a día.

Vestido Mini Punto Crochet. Zara

Este diseño, además, está rebajado y tiene un precio de 35,99 euros. Eso sí: en la página web de Zara ya está agotado, por lo que tendrás que buscarlo en tiendas físicas, donde aún quedan algunas unidades en determinados puntos de España. Una prenda espectacular que marcará la diferencia en las pool parties con amigos o en las fiestas de playa al atardecer.

No olvides que Osorno lo combina con su melena al viento. En tu caso, puedes añadir una gran pamela para darle un toque sofisticado y un capazo a juego para aportar versatilidad al conjunto y elevar tu look al máximo nivel.