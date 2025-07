Descubrimos los detalles del conjunto blanco de María García de Jaime y el llamativo bolso que ha añadido

"Mi frase y mi persona favorita están en este post". Así titula María García de Jaime (27 años) una de sus últimas publicaciones en Instagram. Unas palabras que la influencer ha acompañado de un carrusel de fotografías junto a su marido, Tomás Páramo (29).

El propio post que la íntima de María Pombo (30) ha sacado a relucir recientemente en sus redes es una prueba más de la sólida historia de amor que mantiene con el padre de sus hijos. No obstante, ha sido el estilismo de García de Jaime lo que ha llamado la atención de propios y extraños.

"Me encanta ese bolso", es uno de los comentarios que más likes ha recibido en la publicación de María García de Jaime. Se trata de un complemento que forma parte de la nueva colección de Call it by your name. La creadora de contenido, en concreto, se ha decantado por un modelo tote maxi bordado y acolchado. Un accesorio totalmente acolchado que cuenta con cuatro asas.

El modelo por el que se ha decantado García de Jaime destaca, entre otros aspectos, por la combinación de tonalidades verdes que presenta. Además, su diseño tipo étnico hace de este un complemento uno de lo más especial. ¿Su precio? Está disponible por 280 euros en la página web de Call it by your name.

No ha sido el bolso que ha lucido María lo único que ha llamado la atención de propios y extraños en lo que concierne a su estilismo. También lo ha hecho el ideal conjunto que ha lucido. La empresaria, en concreto, ha optado por un dos piezas blanco formado por una camisa y una falda corta. Un conjunto que forma parte de la nueva colección de la firma Roseanna.

Ambas prendas destacan por la mezcla de algodón y lino que componen su tejido. Además, es cuanto menos llamativa la combinación de los tonos blancos con los bordados de flores. El conjunto, cabe apuntar, se encuentra también en la web de la firma en color marrón.

Estilismos de Roseanna y Call it by your name.

Mientras la camisa de manga corta tiene un precio de 170 euros, la falda está actualmente situada en 155 euros. Esta última prenda tiene una rebaja de más del 40%. Y es que antes era posible hacerse con una igual a la de María por un precio de 255. También hay en la propia página una falda de tamaño midi.