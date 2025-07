Hablamos con Ricardo Apitz sobre el nacimiento de +34 Fashion Week: "No queremos competir, sino ampliar el mapa"

+34 Fashion Week nace como una nueva cita imprescindible en el calendario de la moda nacional. Inspirada en el prefijo telefónico que conecta a España con el mundo, esta plataforma busca celebrar, proyectar e internacionalizar el talento creativo español, fomentando el descubrimiento de nuevas voces del diseño y acercando el universo de la moda al público general.

Está liderada por el empresario Ricardo Apitz, exitoso director de Colombia Fashion Week, entre otros proyectos de alto valor para el sector.

El proyecto ha sido presentado a prensa y se celebrará del 26 al 29 de noviembre de 2025. Así, Madrid acogerá la primera edición de +34 Fashion Week con una agenda vibrante que tendrá como sede oficial el prestigioso Hotel Eurostars Madrid Tower.

Ricardo Apitz junto al equipo de +34 Fashion Week en el evento de presentación. Cedida a EL ESPAÑOL

EL ESTILO de EL ESPAÑOL habla, en exclusiva, con su fundador para conocer todos los detalles.

Ricardo, viene de liderar Colombia Fashion Week, una plataforma clave en Latinoamérica. ¿Qué aprendizajes de esa experiencia ha querido aplicar -o evitar- al lanzar +34 Fashion Week en España?

Vengo de una experiencia muy enriquecedora en Colombia, donde entendió el poder de una plataforma de moda como agente de transformación cultural, económica y social. Lo que he querido aplicar aquí es esa mirada integradora que conecta el diseño con la identidad y el territorio.

En cuanto a lo que quiero evitar, es caer en los formalismos excesivos o en dinámicas de exclusión. +34 nace con una visión donde el talento y la creatividad compartan un espacio enriquecedor lleno de moda española.

¿Qué significa para usted, a nivel personal y profesional, traer esta nueva plataforma a Madrid, una ciudad con una identidad tan marcada dentro del circuito de moda europeo?

Para mí, es una evolución natural. Madrid tiene una energía creativa única y un ecosistema cultural vibrante que merece una plataforma que lo represente con frescura. Personalmente, es un reto y una ilusión: crear algo desde cero en una ciudad con tanta historia y, al mismo tiempo, tanto por descubrir. Profesionalmente, significa proponer una mirada nueva y disruptiva que complemente lo que ya existe, no competir, sino ampliar el mapa.

+34 Fashion Week promete ser un puente entre lo local y lo global. ¿Cómo se materializa esa conexión en la programación y la curaduría de los diseñadores?

La conexión se da desde el minuto cero. El objetivo principal de +34 Fashion Week es resaltar al diseñador español y sus raíces, dándole el protagonismo que merece en una plataforma con proyección internacional.

Nuestro comité curatorial está compuesto por perfiles tanto nacionales como internacionales, con sensibilidades diversas, lo que permite una visión amplia pero siempre centrada en el talento local. Contaremos con invitados internacionales seleccionados que aportarán desde su propia perspectiva, en diálogo con el contexto español.

En la programación, esta conexión se refleja en colecciones que cuentan historias con acento propio, pero con una narrativa contemporánea capaz de viajar y conectar con otras culturas. La propuesta habla de una ‘experiencia’ más que de un simple desfile.

Una imagen en pasarela cedida por +34 Fashion Week. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Qué elementos harán de +34 un evento diferente frente a otras semanas de la moda yaconsolidadas en España?

El espectador ya no busca solo ver moda, quiere sentirla, vivirla. En +34 creamos una experiencia inmersiva para el consumidor final, en cuatro días llenos de actividades. Los desfiles se convierten en un momento vibrante, pero no será lo único que ofreceremos; los espacios no serán convencionales, sino intervenidos, y el público formará parte activa del evento. Queremos que cada asistente, desde un creador de contenido hasta un ciudadano curioso, sienta que está en un lugar que vibra con autenticidad.

¿Cuál es el criterio de selección para los diseñadores emergentes y consolidados que formarán parte del Universo +34? ¿Cómo se equilibra la frescura con la trayectoria?

Tendremos un equipo de curaduría experto que dará identidad y narrativa a cada momento. Buscamos una propuesta clara, auténtica y con potencial de evolución. En los emergentes valoramos mucho el punto de vista, el riesgo, la innovación material o conceptual. En los consolidados, el discurso de marca y la capacidad de reinventarse.

El equilibrio lo logramos combinando generaciones y lenguajes; cada edición contará una historia que abrazará pasado, presente y futuro de la moda hecha en España -o desde España- hacia el mundo.

En términos de internacionalización, ¿cómo planean proyectar a estos talentos hacia audiencias globales? ¿Habrá presencia de compradores y prensa nacional?

Absolutamente. Estamos trabajando con agencias de relaciones públicas internacionales, pero también con plataformas de contenido global para que la visibilidad sea orgánica y sostenida.

La presencia de compradores estará enfocada al consumidor final. Aunque nuestras actividades no están esencialmente orientadas a la venta directa, sí estamos seguros de que nuestras estrategias favorecerán esos procesos. La presencia de prensa nacional e internacional está contemplada desde el inicio y permitirá que las colecciones trasciendan la pasarela y los pop-ups. El objetivo es claro: visibilizar talento sin perder identidad.

¿Qué papel tendrán las nuevas tecnologías, redes sociales y creadores de contenido dentro del evento? ¿Están pensando en una experiencia híbrida o 100 % presencial?

Sería impensable crear +34 sin contemplar la dimensión digital. Las redes sociales y los creadores de contenido son una parte esencial de la narrativa del evento. Habrá transmisiones en vivo, espacios interactivos y contenidos exclusivos para plataformas digitales. Si bien la esencia es presencial, porque la experiencia sensorial es insustituible, no ignoramos la expansión que permite lo digital. Tendremos podcasts, transmisiones en vivo y lives con expertos a nivel mundial sobre diferentes temas de interés.

Una imagen cedida por la +34 Fashion Week. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Con qué palabra le gustaría que se asociara esta plataforma?

Impulso, talento y conexión.

¿Cuándo y cómo surge la idea de crear +34 Fashion Week como plataforma de moda de apoyo, sobre todo, al talento emergente y disruptivo nacional?

Siempre la moda ha estado en mi cabeza y en el deseo de transformar cada espacio, calle, plaza o localización en un evento donde modelos, marcas, luces y fotógrafos den vida a un instante en el que escuchemos: “iniciamos esta pasarela”. Desde febrero comencé, de forma natural, a reunirme con diferentes amigos expertos en el sector para contarles esta idea y veía en sus caras las ganas de formar parte. Detrás de este proyecto logré reunir a esos amigos y convertirlos en parte de una visión que apenas comienza.

¿Qué espera que represente +34 Fashion Week para la industria de moda española en los próximos años?

Espero que se convierta en un referente de renovación, de apertura y de conexión real entre los distintos actores de la moda. Que sea una plataforma donde el talento se sienta visto, valorado y proyectado. Que represente una nueva era para la moda española y forme parte del orgullo colectivo, reflejando el valor de cada una de las marcas que están entre todos nosotros.

Finalmente, ¿por qué el nombre de +34? Más allá del prefijo español, ¿indica algún otro dato o referente para la plataforma?

+34 es el código de llamada de España, el primer contacto con el país, y simboliza exactamente lo que queremos proyectar: una moda que se abre, que se expresa y que se conecta sin perder su identidad. Más que un número, es una declaración de origen y de orgullo. Es un llamado para que todos -creadores, marcas, medios y público- respondan y se sumen a este movimiento cultural que reivindica con fuerza el talento español. +34 es la voz de una moda que se siente, se defiende y se celebra.