Anna Padilla tiene el vestido de rayas más buscado de la temporada y que arrasa en la web de Mango

Anna Padilla (28 años) se encuentra en un grato momento profesional. Además de la nueva tienda de su firma de ropa, No Ni Ná, y la reapertura del chiringuito El Trompeta, la influencer sigue haciendo uso de sus redes sociales para compartir los detalles de los estilismos por los que se decanta cada día.

En plena época de rebajas es más que importante la difusión de las creadoras de contenido en Instagram. Así, la hija de Paz Padilla (55) ha sacado a relucir recientemente en un story un vestido del que ella misma ha revelado algunos detalles.

Ha confiado Anna en una prenda de ropa de la tienda Mango. En concreto, ha escogido un vestido blanco con rayas negras compuesto principalmente por algodón. Un modelo que tiene un precio de 39,99 euros y que se presenta como un éxito rotundo esta temporada.

Anna Padilla, en un 'story' de Instagram.

La pieza que ha lucido Anna Padilla en su perfil de Instagram se encuentra completamente agotada a día de hoy. Únicamente es posible hacerse con un vestido igual al que ha lucido la creadora de contenido en tiendas físicas.

Se presenta el look como una opción ideal para el día a día del verano. Una prenda de ropa que destaca, entre otros aspectos, por su comodidad y versatilidad. Un must have en el armario de todas de cara a una época estival que ha iniciado con altas temperaturas e incesantes rayos de sol.

El vestido de Mango es posible combinarlo con un sinfín de complementos y calzado. Anna, en esta ocasión, se ha subido a unas sandalias de color negro básicas. Una elección sobria a la par que acertada y que conjunta a la perfección con el modelo de la tienda.

La propia web, cabe apuntar, ofrece modelos similares al que ha escogido recientemente Anna Padilla. En esta línea, destacan vestidos de lino en colores crudos y tonalidades cálidas.

No ha sido el vestido de Mango el único estilismo que Padilla ha compartido en Instagram en los últimos días. Haciendo alarde de su exquisito gusto por la moda y llevando la comodidad por bandera, la creadora de contenido ha compartido un dos piezas de la misma tienda que promete no dejar indiferente a nadie.

Anna, en concreto, ha escogido un top palabra de honor asimétrico que tiene un precio de 29,99 euros. El pantalón, por su parte, está situado en 35,99 ahora. Ambas prendas destacan por su holgada caída y posibles combinaciones. Ella, en este caso, ha añadido al look un bolso negro.