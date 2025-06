Este es el conjunto más cómodo y que te salvará de un apuro para cualquier compromiso: palabra de Laura Matamoros

La llegada del verano -y con él los incesantes rayos de sol- hace que muchas opten por lucir estilismos cómodos y poco complejos. La solución para esto es recurrir a un total look. Un dos piezas o conjunto es siempre una opción acertada e ideal en cualquier temporada del año. Más aún en la época estival.

Laura Matamoros (32 años) ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para compartir en su perfil de Instagram una idea de conjunto a sus miles de seguidoras que promete convertirse en un must en el armario de todas ellas.

La influencer, cuyo estilo siempre está fuertemente ligado a la comodidad y a lo sporty chic, ha optado en esta ocasión por un dos piezas de la firma Sophie and Lucie. En concreto, Matamoros ha escogido un total look compuesto por una chaqueta y un pantalón de tencel color azul.

El conjunto destaca, entre otros aspectos, por los detalles de la chaqueta, que presenta un fit relajado y cuatro botones carey a contraste. El pantalón, siguiendo la misma línea, tiene el bajo campana con pliegue central. Un aspecto que estiliza las piernas y aporta movimiento al estilismo en su totalidad.

Ha escogido Laura el modelo Icon Tencel Azul. Las dos prendas que componen el conjunto se encuentran disponibles entre las tallas 34 y 46. ¿El precio? Es posible hacerse con el mismo dos piezas que ha lucido Matamoros por un total de 325 euros.

Cabe puntualizar que ambas prendas de ropa se venden por separado. Mientras la chaqueta tiene un precio de 175 euros, el pantalón está situado en 150. Así, es posible hacerse con cada una de las piezas y combinarlas con cualquier otro outfit ya existente en tu armario.

La creadora de contenido en redes sociales y empresaria ha combinado el dos piezas de Sophie and Lucie con una pulsera minimalista en plata en la mano derecha y otra un tanto más fina en su muñeca izquierda. No ha añadido anillo alguno y tampoco collares.

Consciente de que el protagonismo del estilismo reside plenamente en el dos piezas, Laura Matamoros ha optado por un make up no make up. Es decir, apenas se puede vislumbrar maquillaje en su rostro. En cuanto al cabello, la influencer ha llevado su oscura y lacia melena suelta, aunque se pueden observar sutiles ondas en la parte más baja.