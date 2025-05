El 'total look' de Isabel Jiménez que conviene tener en la maleta de verano (y arrasa en la web)

Si no sabes qué vestir, apuesta por un total look. No es una premisa, pero bien podría ser la afirmación de cualquier fashionista. Entre ellas, rostros conocidos que sirven de inspiración en lo que a moda se refiere. Es el caso de Isabel Jiménez (43 años), quien se ha mostrado en sus redes sociales con un conjunto de falda y top que conviene tener en el radar para las noches de verano. Un estilismo que puede lucirse en la ciudad o incluirse en la maleta de las vacaciones.

No es un conjunto nuevo. La periodista, de hecho, lo llevó por primera vez a comienzos de este mes de mayo, en la celebración de los 10 años de Slowlove, marca que comparte con Sara Carbonero (41) y que, como no podía ser de otra forma, firma el look.

Recientemente, Isabel Jiménez volvió a lucirlo durante su escapada a la playa. Así, la propia comunicadora confirma que se trata de un acierto en la maleta estival, pero también de un must para eventos de ciudad.

El look está formado por una blusa tipo crop, de manga larga acabada en puño y de escote pico. Una prenda fluida, en azul claro y con estampado en marrón y beige. Ha sido confeccionada desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio original de 59,99 euros. Sin embargo ahora está rebajada en un 33%, alcanzando los 39,99 euros.

Como prenda inferior, una falda de idéntico print y tejido. En cuanto al modelo, es de corte midi y evasé, con cintura elástica. Una pieza que ha arrasado en la web de Slowlove, pues a día de hoy permanece agotada. Como la blusa, ha sido diseñada desde la talla XS hasta la XL. La cifra también es idéntica. Originalmente estaba valorada en 59,99 euros, pero tras aplicarse un descuento del 33%, ha bajado a 39,99 euros.

Aunque es un acierto llevar las prendas conjuntadas, como ha hecho Isabel Jiménez en dos ocasiones y en diferentes escenarios, lo cierto es que también pueden lucirse por separado y con otro tipo de piezas, consiguiendo diferentes looks.

Cabe puntualizar que las dos veces que Isabel Jiménez se ha decantado por este look, no se han apreciado sus zapatos. ¿El motivo? El corte de la falda.

El estilismo, no obstante, admite diferentes modelos de calzado. Desde unas sandalias básicas planas hasta unas alpargatas que ayuden a sumar centímetros de altura. La elección final dependerá del tipo de outfit que se quiera conseguir.