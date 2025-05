Y el premio a la mejor vestida de la tele es para... Mariló Montero: el diseño que ha enamorado a todos

Mariló Montero (59 años) vuelve a demostrar que el estilo es una extensión de su personalidad. Puede que, además de su buen gusto, juegue a su favor en la imagen que proyecta que se conoce bien a sí misma.

Dicho de otro modo, sabe a la perfección qué le sienta bien y qué prenda o estilo o tejido, en cambio, debe evitar. Sabido es que Montero tiene predilección por algunas firmas. Casi siempre, jade in Spain. Una de ellas es ES Fascinante.

Esta firma la utiliza la presentadora con mucha frecuencia, y en los últimos días se ha convertido en su mayor aliada. En su último story, la periodista ha apostado por un diseño que encapsula la sofisticación contemporánea con un toque de tradición japonesa: el Peonia Knot Pink.

Se trata de un diseño de ES Fascinante, diseñado por Juan Vidal. Este vestido mido, valorado en 570 euros, es una obra de arte textil. Su estructura se divide en dos partes: la falda interior, que se resuelve con un nudo fruncido delantero, y la parte superior, decorada a mano para crear un gesto natural.

Un diseño que no solo resalta la silueta, sino que también juega con la fluidez y el movimiento, elementos clave en la estética japonesa. Mariló, siempre fiel a la moda española, ha sabido combinar este vestido con una actitud que lo eleva aún más.

Mariló Montero, luciendo el diseño de ES Fascinante.

La elección de este modelo no es casualidad: representa una fusión entre lo clásico y lo vanguardista, una apuesta por la artesanía y el diseño de autor. Este look confirma lo que ya sabemos: Mariló Montero no sigue tendencias, las define.

¿Será este el inicio de una nueva ola de inspiración en la moda nacional? No cabría duda, pues la de Navarra es toda una suscriptora de moda.

En un mundo donde la moda rápida domina el mercado, ES Fascinante ha logrado abrirse paso con una propuesta que celebra la artesanía, el diseño de autor y la producción ética. Fundada en 2018 por Valentina Suárez-Zuloaga y su madre, Margarita Ruyra de Andrade, esta plataforma nació con la misión de dar visibilidad a las marcas españolas que apuestan por la calidad y la sostenibilidad.

La historia de ES Fascinante se remonta a un proyecto previo: España Fascinante, impulsado por Margarita desde la Fundación Zuloaga. Con más de 15.000 páginas web y 40 redes sociales, este proyecto buscaba poner en valor el producto nacional en distintos sectores.

Sin embargo, fue con la llegada de Valentina, quien trabajaba en Londres para Stella McCartney, que la idea evolucionó hacia una plataforma digital enfocada en la moda española. Desde su creación, ES Fascinante ha reunido a más de 120 marcas que comparten una filosofía común: producción responsable, respeto por la tradición y una apuesta por el talento local.

Su showroom en Madrid se ha convertido en un punto de encuentro para diseñadores emergentes y consagrados, consolidando su papel como referente en el sector.