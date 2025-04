La blazer de Anna Padilla que transforma un look básico tiene un clon perfecto en Stradivarius

Anna Padilla (28 años) está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. En los últimos tiempos, las apariciones públicas de la influencer han estado marcadas por una clara evolución en su estilo. Anna ha dejado atrás los estilismos más naïf para apostar por prendas sofisticadas y cortes más estructurados, sin perder el toque relajado que la caracteriza.

La creadora de contenido, que recientemente ha estrenado su primer documental en Prime Video -una producción de El Rugido Producciones-, ha recibido muy buenas críticas por su autenticidad, cercanía y narrativa visual. En él se puede ver cómo la influencer, junto a su madre, Paz Padilla (55), reforma el chiringuito de su tío tras su fallecimiento. Este proyecto marca un antes y un después en su trayectoria, consolidándola en redes.

Sus últimas apariciones públicas han evidenciado esta evolución estilística. En la imagen, se la puede ver posando frente al espejo con un conjunto de lo más natural, ideal para el día a día, protagonizado por una blazer gris: una pieza atemporal que se ha convertido en la clave de un look perfecto para la primavera.

Anna Padilla con blazer de Source Unknown. Instagram

El blazer elegido por la influencer es de Source Unknown y, aunque se trata de una pieza que ya no está disponible por ser de la pasada temporada, sigue siendo tan relevante como el primer día. Con hombros marcados, silueta oversize y una caída impecable, esta prenda es el aliado perfecto para elevar cualquier look sencillo. Aunque el modelo exacto ya no se encuentra en la web de la firma, EL ESTILO ha encontrado el clon perfecto: Stradivarius ofrece una versión muy similar y mucho más económica.

Se trata de una americana slim fit con cuello solapa, manga larga remangable y detalle de forro a rayas. Además, presenta bolsillos delanteros con solapa y cierre frontal con un solo botón, replicando fielmente las características de la prenda original.

Americana slim fit. Stradivarius

Anna lo ha combinado con un top blanco de tirantes de Zara y pantalones acampanados en tono negro de Massimo Dutti, que estilizan la figura y aportan una nota setentera al conjunto. En cuanto a los accesorios, Anna opta por la discreción con un collar dorado de Pandora, que aporta un toque de brillo sin recargar.

Con este estilismo, Anna Padilla se confirma como una de las referentes de estilo del momento: cercana, elegante y con una capacidad natural para convertirse en fuente de inspiración para sus seguidores.