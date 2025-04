Gemma Pinto se adelanta al verano y combina este conjunto de rayas con unas sandalias y un bolso de Louis Vuitton

Gemma Pinto (28 años), novia de Marc Márquez (32), se ha convertido en uno de los principales apoyos del deportista en su faceta como piloto. De hecho, es frecuente ver en sus redes sociales publicaciones en las que muestra lo orgullosa que está de su razón de amor. Una de estas últimas ocasiones, cabe mencionar, fue por motivo de la victoria del español en el Gran Premio de Catar.

Si bien sus redes están dedicadas en parte a compartir fotografías con Marc, lo cierto es que la influencer también da paso frecuentemente a instantáneas en las que saca a la luz los detalles las prendas que componen sus estilismos. Así lo ha hecho en uno de sus últimos posts de Instagram.

Pinto ha revelado todos y cada uno de los detalles de un look primaveral a la par que veraniego que no ha dejado indiferente a ninguna de sus seguidoras. En esta línea, Laura Escanes (29) o Ana Verdasco son algunos de los rostros reconocidos que no han dudado en dejar un comentario positivo en el post de Instagram de Gemma.

Gemma Pinto se ha sumado a la tendencia de rayas con un 'dos piezas' que forma parte de la nueva colección de Ba&Sh París. Se trata de un conjunto compuesto por un chaleco y unos pantalones de corte recto que combinan el blanco con los tonos tierra característicos de las épocas de primavera y verano.

El conjunto por el que se ha decantado la novia de Marc Márquez se encuentra disponible en la web de la firma por un precio total de 410 euros. Mientras que el chaleco está situado en 175 euros, los pantalones pueden comprarse por 235 euros. Una opción que se escapa de los bolsillos de buena parte de la población de a pie.

Conjunto de Ba&Sh Paris.

Fiel a su estilo más personal, Gemma Pinto ha combinado el dos piezas de Ba&Sh Paris con prendas en tonos marrones. El bolso, en concreto, destaca por sus detalles dorados y lo firma Louis Vuitton, una de las marcas más exclusivas de accesorios y a la que la influencer recurre de forma frecuente.

El calzado también ha sido un acierto rotundo en el estilismo de Gemma. La creadora de contenido, en este sentido, ha combinado el conjunto con uunas sandalias planas en color marrón que aportan ese toque de comodidad a la par que sofisticación y personalidad.