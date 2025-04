Alexandra Pereira revoluciona a las chicas más jóvenes con este estilismo que mezcla lo 'sport' y la tendencia pijamera

Alexandra Pereira (36 años) es pionera en esto de la moda. La influencer, gallega de nacimiento, lleva varias décadas dedicada a las redes sociales y a compartir todos los detalles de los estilismos que luce en su perfil de Instagram. Una serie de contenidos con los que demuestra que sigue siendo una gurú después de muchos años.

Más de dos millones de seguidores respaldan los estilismos que luce en Instagram. En esta línea, Pereira sirve de inspiración a todo tipo de mujeres, aunque recientemente ha conseguido acaparar la atención de las más jóvenes al optar por un look que mezcla la tendencia pijamera con lo sport.

La de Vigo ha combinado dos estilos de ropa que a priori podrían no tener nada que ver entre sí, pero que, gracias a esta publicación, muchas de sus followers no podrán evitar caer rendidas a la mezcla de ambas tendencias. EL ESTILO de EL ESPAÑOL analiza el look de Alexandra Pereira.

Odiada y amada a partes iguales. La tendencia pijamera ha regresado pisando fuerte en los últimos tiempos. Se trata de una forma de vestir que mucha gente tilda de informal y desarreglada. No obstante, el objetivo principal de este tipo de prendas es precisamente parecer que se sale a la calle con el pijama que se ha dormido la noche anterior.

En esta ocasión, Alexandra Pereira ha optado por unos pantalones de rayas azules y blancas. Un tipo de prenda que se encuentra disponible en buena parte de las firmas más comunes a día de hoy. EL ESTILO, de hecho, ha encontrado un modelo similar al que porta la influencer en Asos. Una pieza situada en 26 euros.

Combinar la tendencia pijamera con lo sport es posible. Así, Pereira ha conjuntado los pantalones de rayas con un jersey en azul marino al que ha añadido una camisa que sobresale por el cuello y las mangas. En cuanto al calzado, unas bambas blancas con detalles grises y negros han sido la apuesta de la gallega.

Si parecía que Alexandra ya había arriesgado al combinar dos tendencias que podrían no tener nada que ver entre sí, lo cierto es que la creadora de contenido ha querido ir un paso más allá y ha elevado el look gracias a un bolso de Loewe. Un accesorio que destaca por el color burdeos que presenta y los detalles en plateado, que combinan con sus anillos y pulseras así como con la gorra de Ralph Lauren.