El nuevo 'total look' de Amelia Bono que debes fichar para triunfar en tus próximos eventos de primavera

Si no sabes qué vestir, apuesta por un total look. No sólo lleva años posicionándose entre las tendencias -y bien lo saben las expertas en el sector-. También es una opción rápida y cómoda. Dependiendo del modelo, además, puede lucirse con un estilismo sporty chic o convertirse en una apuesta infalible para determinados eventos. Es el caso de uno de los últimos looks de Amelia Bono (44 años).

La influencer ha sumado al armario un nuevo conjunto de estampado primaveral que sirve de inspiración para aquellas que tengan eventos -como bautizos o comuniones- en los próximos meses. También es ideal para lucir en algún cóctel e incluso una preboda.

El outfit en cuestión está formado por un top y un pantalón estampado en tonos verde y beige. La prenda superior es una chaqueta tipo crop y oversize, de cuello solapa cruzado, manga corta acampanada y con hombreras. Cierra en su parte frontal, de forma cruzada y con botones. Ha sido confeccionada desde la talla XS hasta la XL y se vende por 150 euros.

Respecto al pantalón, es tipo tailoring, de talle alto y pata ancha. Tiene un pliegue en su parte delantera y bajo con cuerda. Al igual que la chaqueta, ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 150 euros.

Ambas prendas se venden por separado y pueden combinarse con otras piezas. Sin embargo, es un acierto llevarlo como total look, tal y como ha hecho Amelia Bono. En este caso, la cifra total asciende a 300 euros.

Amelia Bono se ha decantado por el conjunto en color verde y beige, pero la marca también lo ha diseñado en morado. En cualquier caso, el precio es el mismo.

El look está firmado por Dew & Corch, una firma made in Spain, fundada por dos amigas, Rocío y Cristina, que apuestan por patrones "elegantes y sofisticados". "Somos slow fashion, prêt-à-porter, e incluso Alta Costura en ocasiones", explican desde su página web.

Para combinar el look, Amelia Bono ha sumado unas sandalias marrones, bolso de nácar y accesorios XL que le han dado el toque final al atuendo. La influencer ha elegido unos largos pendientes en dorado y un brazalete a tono. Cabe puntualizar que desde la firma aconsejan "no usar accesorios de pedrería, lentejuela o similar que pueda engancharse y dañar el tejido" de la chaqueta.