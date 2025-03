Vicky Martín Berrocal tiene el traje perfecto para empezar la primavera siendo la reina del estilo en las calles de Madrid

Vicky Martín Berrocal (52 años) no deja de sorprendernos con sus estilismos impecables. La diseñadora y empresaria está viviendo un momento de gran actividad en sus redes sociales, donde comparte sus looks y su visión sobre la moda con una naturalidad que encanta a sus seguidores.

Como EL ESTILO ha confirmado en otras ocasiones, Vicky Martín Berrocal combina a la perfección elegancia y sofisticación con un toque moderno. Su habilidad para encontrar prendas accesibles sin perder glamour la convierte en una verdadera fuente de inspiración para todas sus seguidoras.

En los últimos meses, la diseñadora ha mostrado un gran interés por prendas estructuradas y looks minimalistas. De hecho, así lo reflejan sus publicaciones, en las que se la ve apostando por piezas que potencian su figura y realzan su elegancia y estilo. De esta manera, se confirma, una vez más, que la cuenta de la empresaria podría ser una referencia de estilo en el mundo de la moda a nivel nacional.

Vicky Martín Berrocal con traje de lino de H&M. Instagram

En una de sus últimas publicaciones, Vicky ha acertado con su look. Ha elegido un traje de lino en color beige de H&M con el que ha conquistado a todos sus seguidores. Se trata de un conjunto elegante y versátil, compuesto por una americana (149 euros) y un pantalón (51,99 euros), que está rebajado, y sienta como un guante. Un look que demuestra que el estilo no entiende de firmas.

La americana, confeccionada en mezcla de lino y algodón, presenta un diseño de botonadura sencilla y corte holgado, lo que le da un aire chic pero relajado. Las solapas anchas y los maxibolsillos añaden estructura, mientras que las hombreras y la abertura trasera aportan una caída elegante. Es una prenda ideal tanto para looks de oficina como para eventos más formales.

Americana y pantalón de lino de H&M. H&M

En cuanto al pantalón, es de corte sastre, también en lino vaporoso, y complementa a la perfección. Con un talle alto que estiliza la silueta y perneras amplias con raya marcada, consigue ese efecto de alargar visualmente las piernas. Un pantalón cómodo, fresco y perfecto para los meses de entretiempo. De hecho, Martín Berrocal lo ha usado para darle la bienvenida a la primavera.

Para complementar este look, ha elegido un bolso de diseño estructurado en tonos neutros, que encaja perfectamente con la estética minimalista del traje. Con este look, la diseñadora sigue marcando tendencia, mostrando que el estilo es una cuestión de actitud y buen gusto.