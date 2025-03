María García de Jaime tiene las zapatillas Adidas que arrasan en la web (y no son las Gazelle ni las Taekwondo)

Adidas sigue estando en el podio del streetstyle. Este 2025, sus zapatillas vuelven a posicionarse entre las favoritas de las más fashionistas. Solo hay que bucear en las redes sociales de influencers y expertas en el sector para confirmar que son un must del armario. Primero fueron las Samba, más tarde las Gazelle o las SL72. Ahora son las Taekwondo y las Japan. Estas últimas, la nueva adquisición de María García de Jaime (29 años).

"Ayer en un evento flipé al pensar que coincidiéramos todas las personas en una conversación hablando sobre el mayor lujo de la vida, 'no tener prisa'", reflexionó en una publicación en la que aprovechaba para compartir su look.

"Os enseño mi nueva compra que no puedo amar más. ¿Os gustan? Yo las amo", confesó hace unos días en un get ready with me que compartió con sus followers. Las zapatillas en cuestión están inspiradas en el país asiático. En un lateral lleva la palabra 'Japan' estampada, mientras que la artesanía nipona se ve reflejada en su empeine de piel premium y los detalles pespunteados.

María García de Jaime ha elegido las zapatillas en color blanco con detalles rojo. Pero Adidas también las ha diseñado en marrón y blanco. En cualquiera de ellas está valorada en 130 euros. Han sido confeccionadas desde la talla 35 y medio hasta la 49. Pero en la mayoría de sus tamaños ya están fuera de stock. Un récord en ventas que confirma el éxito del diseño.

La creadora de contenido, que se ha hecho un hueco entre las influencers patrias más fashionistas, se ha decantado por estas zapatillas como complemento final de un look cómodo y chic.

María García de Jaime, en concreto, ha optado por un pantalón en blanco y negro de estampado paisley, camisa básica blanca y jersey gris. Para protegerse del frío ha sumado una gabardina roja que ha hecho juego con sus nuevas zapatillas Adidas. Como complementos, la creadora de contenido ha sumado un bolso marrón que ha llevado al hombro. Fiel a su estilo, no ha arriesgado en el beauty look. La mujer de Tomás Páramo (29) presume de naturalidad en cuanto a maquillaje y peinado.

La mayoría de sus seguidores le han dado una puntuación alta al look. Algunos, incluso, ponen el foco en el punto de color que ha conseguido gracias a los detalles rojos de las zapatillas Adidas, a tono con la gabardina.