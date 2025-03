Corre a Zara y ficha este 'total look' de Vicky Martín Berrocal con el que demuestra que, a veces, menos es más

Vicky Martín Berrocal (51 años) es una de esas mujeres que siempre van un paso por delante en moda. Diseñadora, empresaria y referente de estilo, ha sabido construirse una imagen sofisticada sin perder su esencia. La pasión por la moda y su habilidad para combinar prendas con buen gusto le han convertido en una auténtica inspiración para muchas.

Además de arrasar en el mundo del diseño, Vicky destaca en sus redes sociales, y es ahí donde regala looks que reflejan su esencia al 100%. Su estilo mezcla lo clásico con lo último en tendencias, apostando por prendas que favorecen sin dejar de lado a la comodidad. Y eso es justo lo que la hace destacar: saber cómo llevar la moda asequible con un aire de lo más chic.

Esta vez, Vicky se ha marcado un lookazo con prendas de Zara, demostrando que no hace falta gastar una fortuna para ir impecable. Su elección estrella ha sido un blazer negro oversize con doble botonadura, de esos que elevan cualquier outfit al instante. Esta americana se trata de un básico en el armario de cualquier experta, ya que es perfecta para cualquier ocasión, sea un evento formal o un plan más improvisado.

Vicky Martín Berrocal con un total look de Zara. Instagram

Para restarle seriedad a la americana, ha optado por unos jeans rectos de efecto lavado, que le dan ese toque relajado y moderno que tanto nos gusta. Es la dupla perfecta: el equilibrio entre sofisticación y comodidad. Los vaqueros rectos son un imprescindible en cualquier armario y, como demuestra Vicky, quedan bien con todo.

En cuanto a los complementos, ha apostado por la sencillez, dejando que el look hable por sí solo. Un maquillaje natural que resalta su luz y un recogido pulido que le da un extra de elegancia. Una muestra más de que a veces, menos es más.

Blazer Cruzada con Hombreras. Zara

El look de Vicky con prendas de Zara es la prueba de que la moda no entiende de precios, sino de actitud. Su elección de blazer oversize y jeans rectos es una apuesta segura para quienes buscan un look todoterreno, elegante y asequible. Y, siendo sinceras, ¿quién no quiere un outfit que funcione para todo?

Una vez más, Vicky nos da una lección de estilo, demostrando que con prendas accesibles se pueden conseguir looks de impacto. Zara sigue siendo un referente para vestir bien sin complicarse la vida, y este outfit es la mejor prueba de ello.