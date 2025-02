Este es el original bolso 'made in Spain' que ha llevado la actriz Kelly Rutherford: es de piel y está en preventa

La actriz e icono de estilo Kelly Rutherford (56 años), conocida por su papel de Megan Lewis en Melrose Place y como Lily van der Woodsen en Gossip Girl, ha aparecido en sus redes sociales con un original bolso made in Spain del que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

La intérprete estadounidense ha compartido en su perfil de Instagram, con más de dos millones y medio de seguidores, una fotografía en la que luce un estilismo en color azul marino, que completa con el bolso 'Dinsum' de Micuir, firma española que ya ha conquistado a figuras patrias, como Ana Rosa Quintana (69) o Ana Iglesias (29).

Se trata de un original complemento en forma de bolso bombonera y hecho en piel de vacuno. Respecto al diseño, cuenta con un detalle decorativo de tiras fruncidas ajustables con terminación en nudos. El asa es regulable y con hebilla, por lo que también se puede lucir como bandolera. Kelly Rutherford ha preferido llevarlo en el hombro.

La afamada actriz ha elegido el bolso en color negro. Pero la marca también lo ha fabricado en marrón, blanco y plateado. Independientemente del tono, el precio es de 259,95 euros. La cifra solo asciende en el modelo de tachuelas, a la venta por 299,95 euros.

Todos ellos, a excepción del diseño que ha conquistado a Kelly Rutherford, se pueden comprar a través de la web de la marca. En el caso del bolso 'Dimsum' en negro, cuelga el cartel de "preventa".

Kelly Rutherford ha llevado el bolso en cuestión como complemento de un estilismo de dos piezas, formado por una falda y una blusa a juego, con base en azul marino y delicado estampado floral. En cuanto al calzado, se ha decatando por unas zapatillas Mary Jane en negro patente. Este mismo tono es el que ha elegido en sus gafas de sol. Respecto al beauty look, ha optado por un makeup no makuep en tonos muy naturales. Como toque final, ha recogido su melena en un moño bajo. Un look trendy y con toques románticos que conquistado a las redes.

Sobre Micuir

Es una firma eco-friendly, hecha a mano en España, que apuesta por el slow fashion. Significa, literalmente, 'Mi cuero'. Por lo que todos los bolsos y calzado de la colección están fabricados de forma artesanal en nuestro país, en piel de la mayor calidad.