Esta es la firma española que vuelve a conquistar Netflix y reaparace en la última temporada de 'Valeria'

Entre el inmenso universo de las series que encontramos en el catálogo de Netflix, hay algunas que logran destacar no solo por sus tramas y sus personajes, sino también por un elemento que a menudo pasa desapercibido pero que juega un papel crucial en la experiencia visual y emocional: el vestuario. Un gran ejemplo de esta sinergia entre vestuario y éxito es la serie Valeria, basada en las novelas de Elísabet Benavent.

Desde su lanzamiento en 2020, Valeria ha cautivado a audiencias en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno televisivo que ha dejado una marca imborrable en la cultura pop contemporánea. Si bien la trama, que sigue la vida de una escritora en busca de inspiración y amor en Madrid, ha sido el centro de atención, el vestuario de la serie ha desempeñado un papel significativo en su éxito.

El equipo de diseño de vestuario de Valeria ha logrado crear un estilo distintivo que complementa a la perfección la trama y la personalidad de cada personaje. Desde la protagonista Valeria, interpretada por Diana Gómez, hasta sus amigas Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott), cada uno tiene un estilo único que refleja su individualidad y evolución a lo largo de la serie.

Sweater Belo, de Celia B. PVP: 416 euros.

Las prendas elegidas para los personajes son modernas, y al mismo tiempo realistas, lo que permite al público identificarse con los personajes y sus experiencias. Desde looks casuales para el día a día hasta vestidos deslumbrantes para ocasiones especiales, el vestuario de Valeria añade profundidad y autenticidad a la historia.

Además, el vestuario en Valeria no solo es un elemento estético, sino que también juega un papel narrativo importante. A medida que los personajes enfrentan desafíos, logros y cambios en sus vidas, sus looks también evolucionan, reflejando sus estados de ánimo, sus aspiraciones y sus transformaciones personales.

Esta atención al detalle en el vestuario agrega capas de complejidad y profundidad a la narrativa, permitiendo al público sumergirse aún más en las vidas y emociones de los personajes.

Este es el caso de Carmen, uno de los personajes protagonistas de la serie que hemos podido conocer en profundidad en esta última temporada y que se ha convertido en una fuente de inspiración con sus looks divertidos y desenfadados.

Abrigo Flax Trench, de Celia B. PVP: 359,95 euros.

En esta nueva temporada hemos podido ver al elenco de la serie deslumbrar, con algunos de los outfits a todo color. Este es el caso del personaje de Carmen y sus alegres y coquetos looks nos muestra un abrigo transparente estampado de flores de colores de la firma asturiana Celia B, que sin duda nos traslada de un plumazo a una primavera ansiosa.

Además no es la única vez en la que vemos como el personaje de Carmen, interpretado por Paula Malía, apuesta por esta firma asturiana. En uno de los episodios de esta temporada Carmen luce un cardigan de punto adornado con flores a todo color que lleva el sello de la firma de Celia B.

Sin embargo, no es la primera vez que la firma asturiana hace acto de presencia en Netflix. Hace un par de años sus diseños también cautivaron a los fans de Sex Education y hace menos de un año a los de Never Have I Ever, otra de las series adolescentes de mayor audiencia en la plataforma.

Sobre Celia B

Celia B es una marca española fundada en 2012. Su seña de identidad es el diseño de ropa divertida, apasionada y atemporal que hace brillar a las mujeres. Más allá de su pasión por el textil, cuentan con una vinculación especial con la artesanía y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Celia Bernardo es la fundadora, corazón y alma de la marca. Con un amor por los colores vibrantes y los tejidos y estampados llamativos, cuenta con un don especial para crear belleza a partir del caos y la contradicción. Su objetivo: divertir a través de sus alegres creaciones.

Los diseños de Celia muestran la inspiración que surge de sus viajes por todo el mundo. Desde las rayas vistas en Rajasthan hasta los batiks de Indonesia. Su uso de motivos tradicionales se combina a la perfección con texturas exageradas y audaces explosiones de estampados y colores.