El impecable y sofisticado look de Victoria Beckham con pantalón, top 'cut out' y collar de su firma

Todo lo que luce Victoria Beckham (50 años) se convierte en un must. Y su último look no es para menos. La empresaria, que sigue inmersa en su negocio de moda, ha compartido con sus seguidores una de sus últimas creaciones. Ella misma ha hecho de modelo porque quién mejor que la ex Spice Girl para defender sus diseños.

El look con el que la mujer de David Beckham (49) va a crear una necesidad en muchas mujeres es un sencillo pantalón negro con un top en el mismo color, muy rompedor, sexy y elegante a la vez. Spoiler: no es apto para todos los bolsillos.

Ambas piezas pueden encontrarse entre las novedades de la firma de ropa de Victoria. Pero sin duda, la que ha enamorado a la mayoría de su comunidad es la parte de arriba. Inspirado en los años 90, cuando la propia cantante se catapultó a la fama, este top es un básico que jamás pasará de moda.

Victoria Beckham con look de su firma. Instagram

Se trata de una prenda cut out debajo del pecho, con costuras en la zona del sujetador y tirante fino extensible para poder ajustarlo al gusto y comodidad de cada una. Está confeccionada en poliéster y lana virgen en Reino Unido. Su precio es de 490 libras, más de 500 euros.

Mientras que en el catálogo online, la modelo luce este top con un pantalón blanco de pinzas, Victoria ha combinado la prenda con auténtica maestría. La británica se ha decantado por un sofisticado pantalón, también de su firma.

Es una pieza muy especial porque recuerda a los elegantes pantalones de esmoquin, incluso lleva una especie de corbata lateral de satén (como la cinturilla) que cae hasta un largo midi.

Los pantalones están terminados con bolsillos delanteros inclinados y bolsillos traseros. El precio de la prenda es de 590 libras, unos 700 euros.

Con collar también de Victoria Beckham. Instagram

Para rematar el estilismo, la empresaria lució un collar de su firma, que aunque suene increíble, era lo más barato de su look. Se trata de un colgante diseñado en meticuloso latón de Italia, no contiene níquel y se presenta en un tono dorado claro. Su precio es de 250 libras (300 euros).