Sassa de Osma luce el conjunto perfecto de ante con el que comenzar de la mejor manera el mes de octubre

Todavía es pronto para confirmar cuál van a ser las tendencias de este otoño, aunque ya hay algunas que se están posicionando como la estrella de esta temporada. Muchas de ellas regresan y lo hacen a lo grande. Es una realidad que en la moda todo vuelve y lo hace con más fuerza que nunca.

Es el caso del ante, material que va a ser el protagonista indiscutible de estos próximos meses y que tiene tantos seguidores como detractores. Es una apuesta segura, ya que es fácil de combinar y puede llegar a ser una inversión a largo plazo ya que es un material que puede durar varias temporadas.

Sassa de Osma (36) ha confirmado que está al tanto de todas las novedades y que ya las ha puesto en práctica con increíbles looks con los que ha dejado sin palabras a sus followers de su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sassa (@sassadeo)

La diseñadora ha lucido un total look que pertenece a Sézane y que es must en cualquier armario esta próxima temporada. Esta es una de las firmas favoritas de las it girls, que convierten sus prendas en un indispensable de otoño.

Ha escogido el modelo Clarine en tonalidad caramelo. Así lo definen en su página web: "Falda midi de pana, ajustada en la cintura, bolsillos en los laterales y sin forro". Tiene un precio de 120 euros y está disponible desde la talla 34 a la 46. Para aquellas a las que les convenza esta opción, la firma ofrece modelos diferentes aptos para todos los gustos.

En cuanto a la parte de arriba, ha escogido un jersey, en concreto, el modelo Armelle. Así lo definen: "Jersey ajustado de manga larga de lana merino y algodón orgánico, punto elástico, cuello camisero con tira de botones y botones de crochet". Tiene un precio de 105 euros y está disponible desde la talla XXS hasta la XXXL. Son prendas que combinan a la perfección, pero a las que también se les puede sumar otras diferentes y crear así otros looks. Le ha sumado un bolso en tonalidad granate, muy en tendencia este otoño, y unos zapatos de vestir planos en color marrón claro.