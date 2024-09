Así es la nueva campaña de Levi's con Beyoncé como protagonista: el vídeo

Levi's ha anunciado una nueva campaña con el icono mundial Beyoncé (43 años). Tras el lanzamiento de Levi's Jeans - un tema muy reconocido de Cowboy Carter, álbum aclamado por la crítica que explora y redefine la cultura popular Americana - Beyoncé se mete en el papel protagonista en Reimagine. Una campaña que se inspira en el legado de Levi's y en la visión de futuro de una de las figuras más influyentes de la cultura moderna y que reafirma el lugar perdurable de la marca en el centro de la cultura.

Inspirándose en el innovador enfoque de Beyoncé sobre el arte, la cultura y la narración de historias, la campaña reimagina looks y clips clásicos de Levi's. En una serie de capítulos, la nueva campaña reinterpreta varios de los anuncios más icónicos de la marca, trayéndolos a la era moderna a través de la visión transformadora de la célebre cineasta Melina Matsoukas. El primer film -inspiradoen Launderette, el anuncio de 1985 que hizo famosa la canción I Heard It Through the Grapevine en las listas Billboard- sitúa a Beyoncé en el centro del escenario y celebra la herencia de la firma Levi's como lienzo para la autoexpresión, llevado tanto por iconos como por agentes del cambio.

"Mi canción Levi's Jeans celebra lo que considero que es el uniforme americano por excelencia, algo que todos llevamos con orgullo", ha dicho Beyoncé. «Me siento honrada de trabajar con Levi's para recrear la iconografía americana por excelencia. El denim sobre denim a menudo se ha visto a través de una lente masculina, por lo que esta campaña de reimaginación, que celebra la perspectiva femenina icónica, es importante para mí. Estoy deseando explorar formas innovadoras de que nuestras visiones se alineen para empoderar a las mujeres y honrar su fuerza".

"La marca ha sido y siempre será el uniforme no oficial de aquellos que siguen adelante en la búsqueda de lo mejor. Creemos que una parte clave de eso es romper continuamente y construir de nuevo los códigos de la cultura", dijo Kenny Mitchell, director global de marketing de la marca Levi's en Levi Strauss & Co. "En colaboración con Beyoncé, en esta campaña exploramos el poder de la reimaginación, contectando con nuestros fans de nuevas maneras y apoyando a la vez el crecimiento de nuestro negocio femenino como la marca definitiva de lifestyle en denim".

Se trata de una campaña integrada que incluirá televisión, publicidad exterior, digital, redes sociales, medios impresos, activaciones de marca y productos exclusivos. Éstaarrancó con proyecciones digitales en mercados clave como San Francisco, Houston, Chicago, Nueva York, Atlanta, París, Londres y Berlín, creando expectación y ofreciendo a los fans un anticipo de la campaña que está por venir.