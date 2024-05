Vicky Martín Berrocal arrasa en redes con un conjunto pijamero de Zara que desde ya es un 'must' del verano

Ante la inminente llegada del verano hay que hacerse con looks cómodos y prácticos como el que lleva Vicky Martín Berrocal (51 años) en una de sus últimas publicaciones en redes. La diseñadora, que se ha convertido en un referente de estilo por su buen gusto y su línea ligada a las tendencias, ha arrasado en redes con un dos piezas de Zara que desde ya es un must de la temporada estival.

Se trata de un outfit estilo pijamero en color azul y con estampado de rayas verticales en tonos blanco y rosa que, aunque se vende por separado, es un total acierto llevarlo como conjunto, tal y como ha hecho la onubense.

La prenda superior es una camisa oversize, corte que la hace cómoda y ligera para los meses de verano, pese a su manga larga. En cuanto a su diseño, es de cuello solapa y cuenta con aberturas a los laterales. Cierra en la parte frontal con clásicos botones. Está disponible en la cabecera de Inditex desde la talla XS hasta la L por 25,95 euros.

La pieza inferior es un pantalón de corte recto, tiro alto, con cintura elástica y bolsillos delanteros. Se vende en la web de Zara en las mismas tallas y por un valor de 29,95 euros. Quienes quieran hacerse con todo el atuendo deberán desembolsar 55,9 euros.

Por su estilo, el outfit admite un sinfín de complementos. La elección final dependerá del tipo de look que se quiera conseguir. En el caso de Vicky, se ha decantado por una línea deportiva, teniendo como resultado un atuendo sporty chic de 10. Sólo hay que leer los comentarios que se leen junto a su publicación para confirmar que su elección ha sido total acierto. "Todo te queda bien", "Me encanta tu conjunto" o "Guapísima, me encanta", son algunos de los mensajes que se leen en el post.

Como calzado, Vicky Martín Berrocal se ha decantado por unas zapatillas en color blanco. Con el bolso ha sido mucho más chic, eligiendo un clásico Birkin de Hermès en color marrón. El toque final se lo ha dado con unas gafas de sol cuadradas y una gorra de la firma Oblack. Con estos últimos, la diseñadora intentaría pasar desapercibida de los curiosos, pues ha optado por este look en plena ola informativa por su situación sentimental con Enrique Solís (33).